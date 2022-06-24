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Claudia Maag
24. Jun 2022
Lesedauer 2 Min.

Android-Tipp

Google Fotos: Speicherplatz freigeben

Wenn Google Sie penetrant darauf hinweist, dass Sie zu wenig Speicherplatz haben und zusätzlich welchen kaufen sollen, muss das längst nicht heissen, dass Sie wirklich keinen Platz mehr für Fotos und Videos haben.

So ganz voll dann doch nicht: Hinweis in der Google-Fotos-App für Android

© (Quelle: Screenshots/PCtipp.ch)

Wenn Sie die kostenpflichtige Google-Dienste-Verwaltungskonsole samt zusätzlichem Speicher, Google One, nicht verwenden (hier gehts zu unserer Google-One-Übersicht), haben Sie seit 1. Juni letzten Jahres keinen unbegrenzten Speicherplatz mehr für Fotos zur Verfügung (PCtipp berichtete). 

Bei der Autorin «motzt» das Google-Konto in letzter Zeit regelmässig, sie habe kaum mehr Speicherplatz. Google macht Nutzerinnen und Nutzer dramatisch mittels Ausrufezeichen im Konto-Symbol darauf aufmerksam. Tippt man in der Google-Foto-App auf das Konto-Symbol, heisst es, der Kontospeicherplatz sei fast vollständig belegt. Prominent ist darunter der Button platziert, dass man Speicherplatz kaufen kann (Google One).

Ein genauerer Blick zeigt jedoch, dass beim Beispiel der Redaktorin von den kostenlosen 15 GB erst 12 GB Speicher belegt sind. 

  1. Tippen Sie in Google Fotos auf das Google-Konto-Symbol.
  2. Prüfen Sie die Detailinfo unterhalb von Kontospeicherplatz fast vollständig belegt
  3. Unterhalb finden Sie Speicherplatz freigeben. Tippen Sie darauf.
  4. Tippen Sie auf die Schaltfläche XY MB freigeben sowie anschliessend auf Fertig.
Hinweis: Dies wurde mit der Google-Fotos-Version 5.95.0.455702006 und einem Android-11-Smartphone durchgeführt.

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