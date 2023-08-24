Google Messages-App: Sprachnachrichten verschicken

Die mobile App Google Messages, mit der man noch SMS und MMS verschicken kann, wird optisch und funktional immer mehr an Messenger-Apps wie WhatsApp oder Threema angeglichen. Mittlerweile kann man auch Audioaufnahmen verschicken. Das ist hilfreich, falls jemand ein altes Handy besitzt oder einfach WhatsApp & Co. nicht mag.

Öffnen Sie die Messages-App und achten Sie darauf, dass Sie die neuste Version installiert haben. Tippen Sie auf Chat starten. Wählen Sie den Kontakt aus, an den Sie eine Sprachnachricht schicken möchten. Nun sehen Sie unten, wie von anderen Apps gewohnt, Funktionen wie Fotos anhängen, das Feld für eine Textnachricht. Und dort rechts, neben dem Emoji-Icon, finden Sie das Audioaufnahmen-Icon. Drücken Sie etwas länger darauf. Wie bei WhatsApp müssen Sie die ganze Zeit gedrückt halten, während Sie sprechen. Sobald Sie loslassen, wird eine Sprachnachricht-Vorschau angezeigt. Vor dem Verschicken können Sie noch einen Text hinzufügen, wenn Sie das möchten. Tippen Sie dann auf das Papierflieger-Icon (Senden).

Hinweis: Dies wurde mit einem Android-13-Smartphone und der Messages-von-Google-Version messages.android_20230725_01(...) durchgeführt.

Wie Sie der Messages-App den Spamfilter ein- oder ausschalten, ist in diesem Tipp erklärt.