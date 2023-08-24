24. Aug 2023
Lesedauer 2 Min.
Android-Tipp
Google Messages-App: Sprachnachrichten verschicken
Sie möchten eine Sprachnachricht an eine Person schicken, die weder WhatsApp noch Threema & Co. verwendet? Kein Problem.
Die mobile App Google Messages, mit der man noch SMS und MMS verschicken kann, wird optisch und funktional immer mehr an Messenger-Apps wie WhatsApp oder Threema angeglichen. Mittlerweile kann man auch Audioaufnahmen verschicken. Das ist hilfreich, falls jemand ein altes Handy besitzt oder einfach WhatsApp & Co. nicht mag.
- Öffnen Sie die Messages-App und achten Sie darauf, dass Sie die neuste Version installiert haben.
- Tippen Sie auf Chat starten.
- Wählen Sie den Kontakt aus, an den Sie eine Sprachnachricht schicken möchten.
- Nun sehen Sie unten, wie von anderen Apps gewohnt, Funktionen wie Fotos anhängen, das Feld für eine Textnachricht. Und dort rechts, neben dem Emoji-Icon, finden Sie das Audioaufnahmen-Icon. Drücken Sie etwas länger darauf. Wie bei WhatsApp müssen Sie die ganze Zeit gedrückt halten, während Sie sprechen.
- Sobald Sie loslassen, wird eine Sprachnachricht-Vorschau angezeigt. Vor dem Verschicken können Sie noch einen Text hinzufügen, wenn Sie das möchten.
- Tippen Sie dann auf das Papierflieger-Icon (Senden).
Hinweis: Dies wurde mit einem Android-13-Smartphone und der Messages-von-Google-Version messages.android_20230725_01(...) durchgeführt.
Wie Sie der Messages-App den Spamfilter ein- oder ausschalten, ist in diesem Tipp erklärt.
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