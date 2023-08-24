Anzeige
Anzeige
claudia-maag.jpg
Claudia Maag
24. Aug 2023
Lesedauer 2 Min.

Android-Tipp

Google Messages-App: Sprachnachrichten verschicken

Sie möchten eine Sprachnachricht an eine Person schicken, die weder WhatsApp noch Threema & Co. verwendet? Kein Problem.

Audioaufnahme-Funktion in Messages von Google – erinnert stark an WhatsApp

© (Quelle: Screenshots/PCtipp.ch)

Die mobile App Google Messages, mit der man noch SMS und MMS verschicken kann, wird optisch und funktional immer mehr an Messenger-Apps wie WhatsApp oder Threema angeglichen. Mittlerweile kann man auch Audioaufnahmen verschicken. Das ist hilfreich, falls jemand ein altes Handy besitzt oder einfach WhatsApp & Co. nicht mag.

  1. Öffnen Sie die Messages-App und achten Sie darauf, dass Sie die neuste Version installiert haben.
  2. Tippen Sie auf Chat starten.
  3. Wählen Sie den Kontakt aus, an den Sie eine Sprachnachricht schicken möchten.
  4. Nun sehen Sie unten, wie von anderen Apps gewohnt, Funktionen wie Fotos anhängen, das Feld für eine Textnachricht. Und dort rechts, neben dem Emoji-Icon, finden Sie das Audioaufnahmen-Icon. Drücken Sie etwas länger darauf. Wie bei WhatsApp müssen Sie die ganze Zeit gedrückt halten, während Sie sprechen. 
  5. Sobald Sie loslassen, wird eine Sprachnachricht-Vorschau angezeigt. Vor dem Verschicken können Sie noch einen Text hinzufügen, wenn Sie das möchten.

  6. Tippen Sie dann auf das Papierflieger-Icon (Senden).

Hinweis: Dies wurde mit einem Android-13-Smartphone und der Messages-von-Google-Version messages.android_20230725_01(...) durchgeführt.

Wie Sie der Messages-App den Spamfilter ein- oder ausschalten, ist in diesem Tipp erklärt.

Kommentare

SMS Android Tipps Smartphone & Apps
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Streamingdienste via Sunrise nun auch ohne TV-Abo buchen
Neu können alle Sunrise-Kunden mit einem Mobile-, Internet- oder Home Security-Abo Streamingdienste bei Sunrise abonnieren – ein TV-Abo wird nicht mehr vorausgesetzt.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
News
Cyberbedrohungslage in der Schweiz bleibt hoch
Der Halbjahresbericht des Bundesamtes für Cybersicherheit (BACS) beschreibt die relevanten Vorfälle und Entwicklungen im Kontext der Cyberbedrohungen gegen die Schweiz und international im zweiten Halbjahr 2025. Die Angriffe werden gezielter und komplexer.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Windows-Pflege
CCleaner: ja oder nein?
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
6 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
25. Mär 2026
Praxis
Mail-Tipps
14 Tricks für Gmail
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
24. Mär 2026
Praxis
Fünf tolle Tricks für Firefox
Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
1 Minute
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare