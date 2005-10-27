Google-Suche auf Domains eingrenzen

Die Anzeige der Suchergebnisse im Google richtet sich nach der Relevanz der Suchbegriffe auf den Seiten, die Länder-Domains spielen dabei bei der Standardsuche keine Rolle. Wenn Sie jedoch die Suche auf bestimmte Länder eingrenzen wollen, dann klicken Sie auf den Link "Erweiterte Suche". Unter der Rubrik "Domain" ist standardmässig vorgegeben "ausschliesslich Antwortseiten von der Site oder Domain". Im Eingabefeld dahinter geben Sie die Domain an, auf der Sie suchen wollen, bspw. ".at". Wenn Sie die Google-Suche jetzt starten, werden nur Webseiten mit der Endung .at angezeigt.