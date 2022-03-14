Testcenter
GPS-Multisportuhr Suunto 5 Peak im Alltagstest
Dies ist der Nachfolger der Suunto 5. Verglichen mit dem Vorgänger ist die neue Suunto 5 Peak im skandinavischen Design schlanker und um 41 Prozent leichter geworden. Die Sunnto 5 hatte PCtipp nicht zum Vergleichen zur Verfügung.
Die Suunto 5 Peak misst 4,3 × 4,3 × 1,29 Zentimeter, hat ein 1,1 Zoll-Display mit einer Auflösung von 218 × 218 Bildpunkte. Und sie ist mit 39 Gramm sehr leicht. Dies kommt unter anderem daher, dass Suunto beim Display auf Kunststoff statt auf Mineralkristallglas setzt und auch beim Gehäuse Kunststoff statt glasfaserverstärktes Polycarbonat verwendet. Neu ist die Wasserdichtigkeit: Diese beträgt nur noch 30 Meter (Suunto 5: 50 Meter), was für SchwimmerInnen aber noch immer genug sein sollte (wurde im Test nicht ausprobiert).
Suunto 5 Peak vs. Suunto 9 Peak
PCtipp hat Ende 2021 die Suunto 9 Peak getestet (hier gehts zum Test). Ein Vergleich ist allerdings mit Vorsicht zu geniessen, denn die 9 Peak war letztes Jahr das neue Wearable-Flaggschiff der Finnen, die 5 Peak bewegt sich im deutlich günstigeren Preissegment. Im Vergleich zur Suunto 9 Peak kostet das 5-er-Modell circa 200 Franken (Edelstahl-Version) bzw. rund 300 Franken weniger (Titan-Version): Die Suunto 5 Peak ist in der Schweiz ab 255 Franken zu haben (Stand: 14.03.22).
Wie die 9 Peak bietet die Suunto 5 Peak integrierte Herzfrequenzmessung, Schrittmessung, Aktivitätsziele und -verlauf, Schlafaufzeichnung, Details zu Belastung und Erholung, GPS-Tracking und Turn-by-Turn-Navigation, Points of Interest (POI), ebenfalls über 80 Trainingsmodi, Sonnenauf- oder Untergang-Alarm sowie Over-the-Air-Software-Updates.
Der augenfälligste Unterschied sind die Tasten. Die 5 Peak hat zwei mehr, ausserdem sind sie rund. Die grössere Auswahl ist nötig, da die Finnen bei der 5 Peak kein Touchdisplay verwenden. Bei den smarten Funktionen vermisste ich dieses. Doch wer die Uhr hauptsächlich draussen verwendet und vielleicht noch Handschuhe trägt, kann die Uhr über die Tasten nach kurzer Zeit problemlos bedienen.
Was der Suunto 5 Peak – im Vergleich zur 9 Peak – ausserdem fehlt: Es gibt keine Blutsauerstoff-Messung, keinen digitalen Kompass, kein Barometer und statt Bluetooth 5 gibts Bluetooth Smart. Auch ein Unwetter-Alarm ist nicht verfügbar.
Einrichtung und Suunto-App
Einrichtung
Wer noch nie eine GPS-Uhr von Suunto in den Händen hielt, muss sich einen Moment an die App gewöhnen. Doch das müssen Käufer von bspw. Huawei-Smartwatches oder GPS-Uhren von Polar ebenfalls, wenn sie dieses System noch nicht kennen. Das Wearable-Betriebssystem der Finnen ist eine Eigenentwicklung.
Mit der Suunto-App ist die Smartwatch rasch und unkompliziert mit einem Android-10-Smartphone gekoppelt. Falls Sie damit Probleme haben: Drücken Sie lange auf die mittlere Taste (rechts), um die Verknüpfungen zu öffnen. Dort finden Sie via Einstellungen den Flug- bzw. den Discovery-Modus.
Die Suunto-App
Mit der Mobile-App (aktuelle Android-Version: 4.52.2) kann man neue Orte entdecken, Points of Interest (POI) markieren und mit persönlichen Heatmaps auf frühere Touren zurückzublicken. Die Suunto-App ist kostenlos für Android und iOS verfügbar.
Im Home-Feed der Suunto-App sehen Sie übrigens von anderen veröffentlichte Routen. Unter Karten können Sie diese nicht nur in 3D anschauen, sondern Sie können sich via Heatmap von der Community häufig genutzte Wegstrecken anzeigen lassen (s. Screenshot). Dies geht für Laufen, Trailrunning, Alle Trails, Velofahren oder Mountainbiking und mehr.
Mittlerweile ist die Suunto-App übrigens für grössere Bildschirme, also iPads oder Android-Tablets optimiert worden.
GPS-Tracking, Turn-by-Turn-Navigation und Point of Interest (POI)Die Suunto 5 Peak fand das GPS-Signal sofort und während der Aufzeichnung gabs keinerlei Aussetzer. Die Gassi-geh-Route wurde lückenlos aufgezeichnet.
Wie bei der 9 Peak sieht man in der App nicht nur die zurückgelegte Distanz (km), die durchschnittliche und maximale Geschwindigkeit, Ihre Herzfrequenz sowie verbrauchte Kalorien. Oben in der Kartenansicht, bei der aufgezeichneten Route, können Sie diese abspielen. Pro Abschnitt sehen Sie dann Höhe, Geschwindigkeit und Herzfrequenz.
Das Hauptdiagramm lässt sich anpassen, falls Sie z.B. lieber die Höhe statt des Tempos angezeigt haben möchten etc. Auch die Hintergrundgrafik kann personalisiert oder ausgeblendet werden. Wegen Schnüffelpausen des Hundes gibt es in den Details der aufgezeichneten Route immer wieder abfallende Werte in der Geschwindigkeit.
Wer auf die Lieblingsjogging-Route schneller zugreifen will: Dafür gibts POIs (Points of Interest). Wie man einen POI erstellt, ist in diesem Tipp detailliert erklärt. Dieser funktioniert sowohl für die Suunto 5 Peak als auch für die Suunto 9 Peak.
Ein Barometer, das den Luftdruck anzeigt, hat die Suunto 5 Peak nicht. Wer dies sucht, beispielsweise weil sie oder er regelmässig in die Berge geht und der Barometer ein Messinstrument ist, um zu sehen, ob schlechtes Wetter im Anmarsch ist, der sollte sich die 9 Peak anschauen, welche ausserdem einen Schlechtwetter-Alarm bietet.
Routen: Turn-by-Turn: Auch mit der Suunto 5 Peak kann man entlang von Routen navigieren. Die Startanzeige finden Sie durch zweimaliges Drücken der oberen rechten Taste (Navigation). Wer Routen erstellt und die Turn-by-Turn-Navigation aktiviert, erhält Turn-by-Turn-Anweisungen mit einem Tonalarm und Informationen, in welche Richtung man abbiegen muss.
Sport und Gesundheit
Für Sportfans bietet die Suunto 5 Peak über 80 Sportmodi. Bei aufgezeichneten Trainings sehen Sie z.B. die Dauer, die durchschnittliche sowie maximale Herzfrequenz, die verbrauchten Kalorien und mehr. Aktivitäten können auf Wunsch geteilt werden.
Zu den Trainings gehören zum Beispiel Gehen, Laufen, Velofahren, Trailrunning, Poolschwimmen, Krafttraining oder Kampfsport. Sie können einen Sportmodus ändern bzw. einen eigenen erstellen. Wie das geht, ist in diesem Tipp erklärt.
Die Gesundheitsfunktionen sind überschaubar. Auch die Sportuhr misst regelmässig Ihre Herzfrequenz und Sie können Ihre Schlafdauer und -qualität im Auge behalten. Bei den Aktivitäten sehen sie auch ein Ressourcen-Management, um sich dazwischen zu erholen. Auch, ob Sie gestresst waren, können Sie sehen.
Musiksteuerung, Akkulaufzeit und Fazit
Musiksteuerung
Wie mit der 9 Peak, kann man mit der 5 Peak Musik oder Podcasts etc. steuern, die auf Ihrem Smartphone abgespielt werden. Die Mediensteuerung ist standardmässig aktiviert (zu finden in den Einstellungen). Auf der Uhr rufen Sie die Mediensteuerung auf, indem Sie die mittlere Taste drücken. Über die Musiksteuerung der Uhr kann man die Lautstärke der Musik einstellen, einen Song pausieren oder einen Titel/eine Episode vor- oder zurückspringen.
Akkulaufzeit
Die Akkulaufzeit belief sich – je nach Nutzung – ungefähr auf eine Woche. Dies bei mehreren aufgezeichneten Trainings pro Woche, das längste dauerte ca. 2 Stunden.
Fazit
Die Suunto 5 Peak bietet viel, man muss allerdings auch einige Kompromisse eingehen. Die Suunto 5 Peak ist derzeit für rund 255 Franken bei Ochsner Sport zu haben (Stand: 14.03.22). Für diesen Preis bietet sie für Sport- und Outdoorfans zahlreiche Features, darunter über 80 Sportmodi, via App Heat- und 3D-Maps sowie Points of Interest (POI), integriertes GPS, Turn-by-Turn-Navigation, smarte Benachrichtigungen, Herzfrequenz- und Schrittmessung, Aktivitätsziele und -verlauf, Schlafaufzeichnung, und mehr. Die Akkulaufzeit beträgt – je nach Nutzung – ungefähr eine Woche.
Die 5 Peak hat fünf Tasten zwecks Bedienung, dafür kein Touchdisplay. Wer regelmässig auf lange Wandertouren geht, sollte sich noch die Suunto 9 Peak anschauen, denn die 5 Peak bietet einen kleineren Funktionsumfang. Beispielsweise fehlt ein Schlechtwetter-Alarm, es gibt keinen virtuellen Kompass und kein Barometer.
Preislich bewegt sich die GPS-Sportuhr derzeit ungefähr in der Region der Samsung Galaxy Watch4 (je nach Grösse bzw. Modell). Wer die Uhr hauptsächlich für Sport verwenden will und nicht auf ein Touch-Display verzichten kann, ist damit vielleicht besser bedient. Es sei allerdings erwähnt, dass die Akkulaufzeit der Galaxy Watch4 nicht annähernd mit jener der Suunto 5 Peak mithalten kann. Ausserdem ist die Samsung-Smartwatch nicht mit iOS-Geräten kompatibel (hier gehts zum PCtipp-Test).
Dennoch: Die Suunto 5 Peak bietet ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
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