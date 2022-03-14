GPS-Multisportuhr Suunto 5 Peak im Alltagstest

Dies ist der Nachfolger der Suunto 5. Verglichen mit dem Vorgänger ist die neue Suunto 5 Peak im skandinavischen Design schlanker und um 41 Prozent leichter geworden. Die Sunnto 5 hatte PCtipp nicht zum Vergleichen zur Verfügung.

Die Suunto 5 Peak misst 4,3 × 4,3 × 1,29 Zentimeter, hat ein 1,1 Zoll-Display mit einer Auflösung von 218 × 218 Bildpunkte. Und sie ist mit 39 Gramm sehr leicht. Dies kommt unter anderem daher, dass Suunto beim Display auf Kunststoff statt auf Mineralkristallglas setzt und auch beim Gehäuse Kunststoff statt glasfaserverstärktes Polycarbonat verwendet. Neu ist die Wasserdichtigkeit: Diese beträgt nur noch 30 Meter (Suunto 5: 50 Meter), was für SchwimmerInnen aber noch immer genug sein sollte (wurde im Test nicht ausprobiert).

Suunto 5 Peak vs. Suunto 9 Peak

PCtipp hat Ende 2021 die Suunto 9 Peak getestet (hier gehts zum Test). Ein Vergleich ist allerdings mit Vorsicht zu geniessen, denn die 9 Peak war letztes Jahr das neue Wearable-Flaggschiff der Finnen, die 5 Peak bewegt sich im deutlich günstigeren Preissegment. Im Vergleich zur Suunto 9 Peak kostet das 5-er-Modell circa 200 Franken (Edelstahl-Version) bzw. rund 300 Franken weniger (Titan-Version): Die Suunto 5 Peak ist in der Schweiz ab 255 Franken zu haben (Stand: 14.03.22).

Wie die 9 Peak bietet die Suunto 5 Peak integrierte Herzfrequenzmessung, Schrittmessung, Aktivitätsziele und -verlauf, Schlafaufzeichnung, Details zu Belastung und Erholung, GPS-Tracking und Turn-by-Turn-Navigation, Points of Interest (POI), ebenfalls über 80 Trainingsmodi, Sonnenauf- oder Untergang-Alarm sowie Over-the-Air-Software-Updates.

Der augenfälligste Unterschied sind die Tasten. Die 5 Peak hat zwei mehr, ausserdem sind sie rund. Die grössere Auswahl ist nötig, da die Finnen bei der 5 Peak kein Touchdisplay verwenden. Bei den smarten Funktionen vermisste ich dieses. Doch wer die Uhr hauptsächlich draussen verwendet und vielleicht noch Handschuhe trägt, kann die Uhr über die Tasten nach kurzer Zeit problemlos bedienen.