Grafik aus Word-Datei speichern

In älteren Word-Versionen (Office 2007 und älter) versuchen Sie es einmal so: Klicken Sie das Bild in Word einmal an und drücken Sie Ctrl+C, damit es in der Windows-Zwischenablage landet. Öffnen Sie nun ein Bildbearbeitungsprogramm, z.B. Adobe Photoshop, The Gimp, Paint Shop Pro, Paint.NET oder Corel Photopaint. Falls keines installiert ist, öffnen Sie das Hilfsprogramm Paint aus Start/(Alle) Programme/Zubehör.

Im Bildbearbeitungsprogramm drücken Sie Ctrl+V oder wählen je nach Programm einen Befehl wie Bearbeiten/Einfügen, Bearbeiten/In neues Bild einfügen oder Datei/Holen/Als neues Bild einfügen. Jetzt sollte das Bild erscheinen. Normalerweise übers Menü Datei/Speichern unter können Sie beim «Dateityp» festlegen, dass das Bild als JPEG-Datei gespeichert werden soll. Aufgepasst: Die Auflösung ist damit leider nur so gut wie jene, in der das Bild in der Datei dargestellt worden ist.

Tipp! Ist die Bildqualität zu schlecht oder müssen Sie mehrere Bilder extrahieren, versuchen Sie es in allen Word-Versionen alternativ auch so: Öffnen Sie in Word den Befehl Datei/Speichern unter oder Office-Button/Speichern unter. Wählen Sie beim Dateityp in Word 2010/2013 «Webseite» oder in Word 2007 «Webseite (*.htm, *.html)» und speichern Sie die Datei z.B. unter dem Namen «MitBild.htm».