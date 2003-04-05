Grafiken in Word-Dokumenten ohne Raster verschieben

Standardmässig ist im Word eingestellt, dass sich die Grafiken am Raster ausrichten sollen. Sie können das entweder umgehen indem Sie beim Ziehen der Grafik die ALT-Taste gedrückt halten oder indem Sie die Ausrichtung dauerhaft abstellen. Rufen Sie hierfür die Symbolleiste "Zeichnen" auf (Rechtsklick auf die Standard-Symnolleiste), markieren Sie die Grafik und klicken Sie dann in der Zeichnen-Symbolleiste auf "Zeichnen". Im Menü, das dabei ausklappt, klicken Sie auf "Gitternetz...". Das Dialogfenster "Zeichnungsraster" erscheint. Haken Sie gleich den ersten Optionspunkt "Objekte am Raster ausrichten" ab und bestätigen Sie das mit "OK". Von nun an können Grafiken frei im Dokument verschoben werden.