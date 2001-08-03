3. Aug 2001
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Grafiken in Word sichtbar machen
Wenn ich Dokumente mit Grafiken öffne, sind diese im Dokument nicht mehr ersichtlich. Bei Doppelklick aber ist es möglich, die Grafik zu bearbeiten. Welche Einstellung muss ich wo ändern?
Gehen Sie in Word auf "Extras - Optionen". Dort, unter der Registerkarte "Ansicht", finden Sie im oberen Drittel die Optionen für "Anzeigen". Entfernen Sie das Häkchen vor der Option "Platzhalter für Grafiken". Dann sollten Ihre Grafiken wieder sichtbar sein.
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