Der grosse DynDNS-Guide

Das bedeutet: Wenn Sie für eine Domain eine neue IP-Adresse festlegen, dann ist die Domain unter Umständen erst am nächsten Tag wieder erreichbar. Die Verzögerung entsteht dabei nicht zwangsläufig durch den Webhoster. Stattdessen ist wahrscheinlich der DNS-Server Ihres Internetproviders schuld, der die Änderung der IP-Adresse einfach noch nicht registriert hat.

Normalerweise ändern sich IP-Adressen von Webservern im Internet nur sehr selten. Daher ist es kein Problem, dass die Aktualisierung aller verfügbaren DNS-Server vergleichsweise lange dauert.

Warum dauert der Abgleich so lange?

Wird eine Domain registriert, dann wird dabei auch ein Name-Server festgelegt, auf dem die ursprüngliche Zuordnung von Domain und IP-Adresse gespeichert ist. Der Name-Server wird dabei zu einer Autorität. Ausschliesslich dieser Name-Server darf die Zuordnung der Domain zur IP-Adresse ändern.

Der Name-Server legt ausserdem fest, wie lange die DNS-Server im Internet die von ihm mitgeteilte Zuordnung von Domain-Name und IP-Adresse zwischenspeichern sollen. Dazu wird der Zuordnung von Domain und IP-Adresse eine sogenannte Lebenszeit zugewiesen. Erst wenn die Lebenszeit abgelaufen ist, fragt der DNS-Server wieder beim Name-Server nach der IP-Adresse zur Domain, aktualisiert seine Datenbank entsprechend und speichert die Antwort erneut für die angegebene Lebenszeit zwischen.

Die Lebenszeit eines DNS-Eintrags wird in Sekunden festgelegt. Typischerweise werden DNS-Einträge für 86'400 Sekunden zwischengespeichert, also für 24 Stunden. Deshalb kann es auch bis zu 24 Stunden dauern, bis alle DNS-Server im Internet ihre DNS-Einträge aktualisiert haben.

Auch Ihr PC führt lokal einen DNS-Cache, der sich sogar einsehen lässt. Drücken Sie Windowstaste+R, geben Sie cmd ein und klicken Sie auf OK. Geben Sie jetzt den Befehl ipconfig /displaydns ein. Der Befehl gibt den lokalen DNS-Cache aus und nennt dabei auch die Gültigkeitsdauer beziehungsweise die Lebenszeit der DNS-Einträge in Sekunden.

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IP-Adressen im DNS ändern und umleiten

Lässt sich eine Domain auf den Heimanschluss umleiten?

Die zu einer Domain hinterlegte IP-Adresse lässt sich ändern, um etwa eine Webseite von dem einen auf einen anderen Webserver umzuziehen. Es ist sogar möglich, einzelne Sub-Domains einer Haupt-Domain auf eine komplett andere IP-Adresse zu verweisen. Jede Änderung dauert aber unter Umständen 24 Stunden, bis sich alle DNS-Server aktualisiert haben.

Grundsätzlich liesse sich eine Domain auch auf die IP-Adresse des eigenen Internetanschlusses umleiten. Schliesslich unterscheidet sich diese IP-Adresse nicht von denen, die auch von Webservern verwendet werden.

Diese IP-Adresse ist aber nicht statisch. Sie ändert sich jedes Mal, wenn der Router oder Rechner eine Verbindung zum Internet aufbaut. Spätestens alle 24 Stunden erfolgt aber ein erneuter Verbindungsaufbau, weil die Internetprovider eine sogenannte Zwangs­trennung vornehmen.

Das Problem ist also, dass nach jeder Einwahl der Domain für das Heimnetz eine andere IP-Adresse zugewiesen werden muss. Weil die DNS-Server die DNS-Einträge aber bis zu 24 Stunden zwischenspeichern, würde die Aktualisierung in manchen Fällen erst kurz vor oder nach der Zwangstrennung erfolgen. Hier hilft nur dynamisches DNS, das die Zuordnung von Webadressen und IP-Adressen sehr kurzfristig ändert.

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Dynamisches DNS für wechselnde IP-Adressen

Dynamisches DNS setzt dort an, wo das normale Domain Name System schwächelt: bei der trägen Synchronisierung. Dazu setzt es die Lebensdauer der DNS-Einträge auf 60 Sekunden herab. Spätestens nach 60 Sekunden aktualisieren die DNS-Server also den gespeicherten DNS-Eintrag. Somit wäre das Problem der nicht mehr aktuellen DNS-Einträge behoben.

Aber: Das Domain Name System ist ein System, das manuell gepflegt wird. Grundsätzlich müsste also eine Person jedes Mal von Hand die neue IP-Adresse eintragen und die Zuordnung speichern. Dynamisches DNS automatisiert den Vorgang.

Wie wird die IP-Adresse aktualisiert?

Damit die IP-Adresse des Routers der Domain nicht nach jeder Neueinwahl manuell zugewiesen werden muss, greifen die DynDNS-Anbieter meistens einfach auf das HTTP-Protokoll zurück. Das HTTP-Protokoll wird auch für einen normalen Webseitenaufruf verwendet. Alternativ gibt es auch ein eigenständiges Protokoll für dynamisches DNS, kurz DDNS.

HTTP hat den Vorteil, dass es eigentlich von jedem netzwerkfähigen Gerät unterstützt wird und in den verschiedenen Netzwerken nur in äusserst seltenen Fällen blockiert wird. Solange Sie mit einem Webbrowser eine beliebige Webseite öffnen können, können Sie auch den DynDNS-Eintrag für Ihr Heimnetz aktualisieren. Sie müssen dazu nur mit einem Webbrowser von Ihrem heimischen Netzwerk aus die Webseite des DynDNS-Anbieters aufrufen und sich mit Benutzername und Kennwort authentifizieren.

Diesem Benutzerkonto ist der Domain-Name zugeordnet. Der DynDNS-Anbieter hinterlegt dann die IP-Adresse, mit der Sie die Webseite aufgerufen haben, automatisch als Ziel für die Domain.

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Ein Dilemma bei DynDNS ist, dass das Weiterleitungsziel einer DynDNS-Domain nicht immer eingeschaltet sein muss. Leitet die Domain etwa auf den heimischen Internetanschluss um und verweist der Router dann auf einen Rechner im Netzwerk, dann kann es sein, dass der Zielrechner gar nicht erreichbar ist – vielleicht, weil er ausgeschaltet wurde oder abgestürzt ist. Oft dauert es mehrere Minuten, ehe sich herausstellt, dass die Gegenstelle gar nicht reagiert. Eine Heartbeat – Herzschlag – genannte Technik erkennt, ob ein Rechner noch auf Anfragen rea­giert. So kann der DynDNS-Eintrag gegebenenfalls gelöscht werden.