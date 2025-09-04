Handy mit PC koppeln

Wenn iPhone und Mac perfekt zusammenspielen, ist das kein Zufall: Apple hat ein Ökosystem geschaffen, in dem Geräte optimal untereinander kommunizieren. Doch Android- und Windows-Nutzer müssen nicht mehr neidisch zuschauen: Mit Microsofts kostenloser App Link zu Windows lassen sich viele dieser Komfortfunktionen auf einem Windows-PC nutzen – ohne zusätzliche Hardware. Selbst ein iPhone lässt sich mit Windows verbinden. Wie Sie das machen, erklärt unsere Wegleitung.

Voraussetzungen

Damit die Verbindung klappt, brauchen Sie folgende Komponenten:

Windows-PC mit Windows 10 (ab Mai 2019 Update) oder Windows 11

Android-Smartphone mit Android 8.0 oder höher (empfohlen: Android 10+) oder ein Apple iPhone mit iOS 15 oder neuer

beide Geräte müssen im selben WLAN sein

Bluetooth muss auf dem PC und Handy aktiviert sein (vorwiegend bei iOS)

ein Microsoft-Konto muss auf beiden Geräten vorhanden sein (ist nicht zwingend, aber empfohlen)

Kompatible Geräte

Link zu Windows funktioniert grundsätzlich mit allen Android-Smartphones. Da die Verbindung bereits ab Android 8 unterstützt wird, ist es sehr unwahrscheinlich, dass Sie noch ein Android-Handy besitzen, das eine ältere Version installiert hat.

Besonders reibungslos klappt es mit Geräten von den Herstellern Asus, Honor, Oppo, Samsung und Vivo, da viele von deren Modellen bereits eine vorinstallierte Link-zu-Windows-App mitbringen. Aber natürlich funktioniert die Link-Anwendung auch reibungslos mit Geräten, die ohne vorinstallierte Link-App kommen, beispielsweise mit Googles Pixel-Handys. Wenn Sie ein Samsung-Smartphone besitzen, haben Sie allerdings einen kleinen Vorteil: Geräte dieses Herstellers bieten einige exklusive Zusatzfunktionen wie eine App-Spiegelung im Vollbild oder die automatische Hotspot-Aktivierung.

Bei iPhones funktioniert die Verbindung über Bluetooth ab iOS 15. Voraussetzung ist ein PC mit Bluetooth Low Energy (BLE). Ist diese Funktion nicht vorhanden oder deaktiviert, bleibt die iOS-Verbindung ausgegraut.

So gehts mit Android