Handy perfekt schützen - geht es

Apple verfolgt eine andere Strategie: Das System ist weitgehend geschlossen, was einen wirksamen Grundschutz bietet. Jede App läuft in einer eigenen Sandbox (siehe auch Ausgabe 5/25 Seite 24), also isoliert vom Rest des Systems. Zudem werden Apps wie bei Android vor ihrer Veröffentlichung im App-Store streng geprüft. Sicherheitsupdates werden zentral gesteuert und gleichzeitig an alle Nutzer verteilt. Das macht iPhones in der Regel weniger anfällig für klassische Viren. Allerdings bedeutet das nicht, dass iPhones vollkommen sicher sind. Auch Apple-Nutzer können Opfer von Phishing werden – etwa durch gefälschte E-Mails oder SMS. Zudem gibt es Fälle, in denen manipulierte Apps Sicherheitslücken ausnutzen konnten. Und genau wie bei Android kommt es auch bei Apple vor, dass Apps mit Schadcode trotzdem im App-Store landen, Bild 9.

Antiviren-App für iOS?

Klassische Virenscanner im engeren Sinn sind auf dem iPhone technisch nicht möglich, da Apple den Zugriff auf Systemfunktionen verhindert. Apple schützt seine Geräte durch ein geschlossenes System, das Apps voneinander abschottet und zentral kontrolliert.

Trotzdem gibt es auch auf dem iPhone Risiken: Phishing-Angriffe über SMS oder E-Mails sowie die Gefahr durch gestohlene Geräte oder unsichere Netzwerke. In solchen Fällen bieten Sicherheits-Apps mit Zusatzfunktionen wie Phishing-Filter, VPN oder Darkweb-Monitoring einen Mehrwert.

Seit Kurzem ist auf iPhones unter bestimmten Bedingungen auch das Sideloading möglich – also die Installation von Apps ausserhalb des offiziellen App-Stores. Diese neue Funktion ist bislang nur in der EU verfügbar und richtet sich an alternative App-Shops.

In der Schweiz (Stand März 2025) ist Sideloading derzeit nicht möglich. Sobald Apple das Sideloading hierzulande erlaubt, wird sich das Risiko für unerwünschte oder schädliche Apps erhöhen – und damit auch der Bedarf an zusätzlichen Schutzmassnahmen.

Besonders für Nutzerinnen und Nutzer, die oft unterwegs sind oder häufig öffentliches WLAN nutzen, kann eine Sicherheits-App für ihr iPhone einen zusätzlichen Schutz bieten.

Welche Antiviren-Apps?

Goldene Verhaltensregeln

Sicherheits-Apps, die in Tests immer wieder gut abschneiden, sind zum Beispiel Norton 360 Mobile, Bitdefender Mobile oder TotalAV. Diese bieten – je nach Abo – umfassenden Schutz inklusive VPN, Phishing-Filter und Darkweb-Monitoring. Kostenlose Apps sind zwar oft werbefinanziert und eingeschränkt, bieten aber zumindest einen Grundschutz. Ein Anbieter, der in unabhängigen Tests immer gut abschneidet, ist Avira.

Egal, ob Android oder iOS: Die grösste Schwachstelle ist oft das eigene Verhalten. Wer Apps nur aus offiziellen Stores lädt, regelmässig System- und Software-Updates durchführt, keine dubiosen Links anklickt und grundlegende Sicherheitseinstellungen aktiviert, ist bereits gut geschützt. Eine Sicherheits-App kann diesen Schutz ergänzen – aber nicht ersetzen. Konsultieren Sie dazu auch die folgende Checkliste: