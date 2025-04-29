Handy – ganz privat

Heute ist es kaum möglich, keinen digitalen Fussabdruck zu hinterlassen. Allerdings können Sie Ihre digitalen Spuren zumindest reduzieren. Dafür brauchen Sie kein Expertenwissen, sondern nur etwas Zeit und Geduld … und diesen Artikel.

Generelle Massnahmen

Deinstallieren Sie ungenutzte Apps

Starten wir mit einigen allgemeinen Datenschutzmassnahmen, die für jedes Gerät und System sinnvoll sind.

Grundsätzlich können Sie davon ausgehen, dass jede App Daten sammelt. Dies gilt vor allem für kostenlose Anwendungen, die oft durch den Verkauf von Daten finanziert werden. Stellen Sie also sicher, dass Sie die Apps deinstallieren, die Sie schon länger nicht mehr genutzt haben.

Sind Sie sich nicht sicher, ob Sie eine App wieder einmal brauchen, wenden Sie folgende Faustregel an: im Zweifelsfall deinstallieren. Neu installiert ist eine Anwendung ruckzuck.

Ersetzen Sie wichtige Apps

Smartphones kommen oft mit vorinstallierten Apps, die viele Ihrer digitalen Schritte überwachen. Oft gibt es Alternativen, die wesentlich weniger oder sogar gar kein Daten sammeln. Nutzen Sie diese. Dazu gleich mehr.

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