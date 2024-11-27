Handys mit Grips

Die Smartphone-Branche ist verzweifelt auf der Suche nach dem «Next big thing», dem nächsten grossen Ding. Denn im Bereich Hardware hat das Handy seinen Zenit mehr oder weniger erreicht. Nun soll Software das Smartphone auf das nächste Innovationslevel hieven. Seitdem KI-Tools wie ChatGPT & Co. für weltweites Aufsehen gesorgt haben, steht die künstliche Intelligenz auch bei Handy-Herstellern im Fokus.

Es ist wenig überraschend, dass in diesem Jahr kaum ein neues Smartphone vorgestellt wurde, bei dem nicht das Thema künstliche Intelligenz als zentrales Feature genannt wurde. Damit Sie im KI-Rennen nicht den Anschluss verlieren, haben wir für Sie einen Guide mit den wichtigsten Informationen rund um KI und Handys zusammengestellt.

Wie lange gibt es KI?

Künstliche Intelligenz wird gerne als Sammelbegriff für jegliche Arten von KI verwendet. Tatsächlich gibt es aber verschiedene Arten von künstlicher Intelligenz.