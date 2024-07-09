Handys mit Köpfchen

Google Pixel 8 Pro

Das Pixel 8 Pro ist das erste Google-Smartphone, das der Android-Erfinder in die Schweiz bringt – und gleich noch ein Highlight: Der Hersteller verspricht einen garantierten Software-Support für sieben Jahre, konkret bis ins Jahr 2030.

Ausgestattet ist das Pixel 8 Pro mit einem 6,7 Zoll grossen OLED-Display, 12 GB Arbeitsspeicher und 256 GB an Speicher. Die Oberfläche wirkt sehr aufgeräumt, kommt ohne unnötige Apps und läuft flüssig. Als Taktgeber ist der Tensor-G3-Chip eingebaut, ein Co-Produktion von Samsung und Googles Mutterhaus Alphabet. Um es salopp zu formulieren: Der Tensor-Chip ist nicht der «schnellste», dafür aber der für KI-Aufgaben am besten optimierteste im Testfeld. Das zeigt sich an den reichhaltigen und vor allem cleveren KI-Features, die das Pixel 8 Pro unterstützt und an die bis auf Samsungs Galaxy S24+ auch kein anderer Testkandidat heranreicht.

Wie bereits angedeutet, hinterlässt das Pixel-Handy in unseren Benchmarks leider einen «nüchternen» Eindruck. Beim AnTuTu-Test erreicht es eine Punktzahl von 1 127 629 Punkten, im Geekbench (V.6) sind es auch nur 4379 Punkte. Damit ist das Google-Smartphone das Schlusslicht im Testfeld.

Viel Gutes gibt es dafür beim Fototest zu berichten: Das Triple-Kamerasystem (50, 13 und 32 Megapixel) verdient sich Bestnoten und überzeugt in vielen Situationen, selbst bei Dämmerung und anderen ungünstigen Lichtverhältnissen. Dank der KI sind die Fotos top, das verbaute Fünffach-Teleobjektiv ist ein echter Mehrwert. Mit der Funktion «Beste Aufnahme» lassen sich (in einem bereits geschossenen Bild) Gesichter bis hin zu geschlossenen oder roten Augen gegen eine gewünschte Variante auswechseln und so fast perfekte Fotos gestalten.

In der Praxis reicht der 5050-mAh-Akku für rund 2 Tage. Das ist lang. Wird das Handy allerdings intensiv benutzt schrumpft sie auf knapp 1,5 Tage zusammen. Ist der Stromspender komplett leer, lässt er sich in 28 Minuten auf 50 Prozent aufladen. Das geht noch in Ordnung.

Fazit: Die KI-Funktionen, die Update-Dauer und das Kamerasystem sind die Pluspunkte des 933 Franken teuren Pixel 8 Pro von Google. Das Tempo fällt dagegen etwas ab.

Motorola Edge 40 Pro

Optisch ist das Motorola Edge 40 Pro hübsch anzusehen. Es ist an allen vier Kanten «curved», also gerundet. Die Rückseite besteht aus einer rauen Glasoberfläche und hält auch Fingerabdrücken stand. Das 6,7 Zoll (Auflösung: 2400 × 1080 Pixel) grosse OLED-Display ist in einen schicken Aluminiumrahmen gefasst, das Display-Seiten-Breite-Verhältnis beträgt 20:9, die Bildwiederholrate liegt bei bis zu 165 Hertz. Dank der IP-68-Zerifizierung kann das Smartphone sogar bis zu 30 Minuten untergetaucht in Süsswasser «überleben», ohne Schaden davon zu tragen.

Zur Ausstattung: Als Kraftwerk verbaut Motorola Qualcomms Snapdragon 8 Gen 2, die Speicherkonfiguration umfasst satte 12 GB RAM und 256 GB Nutzspeicher, eine Erweiterungsmöglichkeit gibt es leider nicht.

Beim Kamerasystem setzt der Hersteller auf ein Triplesystem (50, 50 und 12 Megapixel), das aus einer Hauptkamera (mit optischem Bildstabilisator), Ultraweitwinkel und Telekamera mit zweifachem optischem Zoom besteht. Hier bietet die Konkurrenz mehr. Die geschossenen Fotos sind gut. Auch bei eher durchschnittlichen Lichtverhältnissen lassen sich durchaus brauchbare Bilder knipsen.

Schön: Motorola liefert zum Handy ein 125 Watt starkes Netzteil und eine Schutzhülle mit. Bezüglich Updates verspricht Motorola das Edge 40 Pro mit insgesamt drei neuen Android-Versionen und für vier Jahre mit Sicherheitspatches zu versorgen.

Die Bedienoberfläche nennt sich Motorola My UX und ist dezent gehalten, fast schon spartanisch. Das tut gut. Via Moto-App greift man auf die Gestensteuerung zurück. Moto Secure, eine zweites Mini-Tool, bietet relevante Sicherheits- und Datenschutzfunktionen. KI-seitig ist die Kamera allerdings etwas mau aufgestellt. Deutlich besser: Das Edge 40 Pro kommt mit einem 4600-mAh-Akku, der über das mitgelieferte 125-Watt-Netzteil in knapp 10 Minuten bereits zur Hälfte aufgeladen ist. Ein Turbo. Und auch kabelloses Aufladen wird genauso wie «Wireless Reverse Charging» unterstützt. Mit dem Akku lässt sich knapp 1,5 Tage arbeiten, was ebenfalls ein guter Wert ist.

Fazit: Zwar nicht mehr ganz taufrisch, aber dank guter Leistungswerte, solider Ausstattung und toller Ergonomie ist das Motorola Edge 40 Pro absolut konkurrenzfähig. Und es kostet erst noch nur 639 Franken.

Xiaomi 14

Das Xiaomi 14 ist kompaktes High-End-Smartphone mit Android 14 als Betriebssystem. Beim Design und der Verarbeitung spielt es eindeutig in der ersten Liga mit: Es ist vorn und rückseitig mit «bruchresistentem» Gorilla Glass vom Typ Victus umhüllt. Das nur 197 Gramm leichte Handy, das nach IP68 auch wasserresistent ist und Staubschutz bietet, liegt griffig in der Hand. Umrundet wird es von einem Metallrahmen. Hinten gibt es die auffällige Kameraeinheit. Sie ist quadratisch angeordnet, und von einem schicken Metallband umgeben.

Das Xiaomi 14 ist mit einem 6,4-Zoll-OLED-Display (2712 × 1220 Pixel) ausgestattet. Die Anzeige ist scharf, die variable Bildwiederholrate liegt bei maximal 120 Hz. Topleistungswerte gibt es aufgrund des Snapdragon 8 Gen 3. Dem aktuelle High-End-Chip von Qualcomm, stehen 12 GB RAM zur Verfügung. Aufhorchen lassen die Benchmark-Ergebnisse: Bei AnTuTu sind es 1 963 219 Punkte, Geekbench absolviert das Handy mit 6728 Punkten. Und beim 3DMark Wildlife Extreme sind es 4315 Punkte.

Neu ist die Systemoberfläche HyperOS. Die ist sauber programmiert, übersichtlich und orientiert sich an der alten MIUI-Variante. Punkto Updates gibt es vier Jahre Systemupdates und fünf Jahre Sicherheitspatches.

Ausstattungsseitig sind ein USB-3.2-Port, Wi-Fi 7 sowie Bluetooth 5.4 vorhanden.

Das Kamera-Triplesystem mit 50, 50 und nochmals 50 Megapixeln liefert durchwegs gute Fotos, liegt allerdings qualitativ leicht hinter Apple, Google und Samsung zurück.

Beim Akku gibt es nichts zu beanstanden: Der 4610 mAh starke Stromspender hält in der Praxis etwa 1,5 Tage durch. Auf 50 Prozent aufladen lässt sich der Stromspender in rasanten 14 Minuten.

Fazit: Das Xiaomi 14 ist ein erstklassiges Smartphone. Tempo, Ausstattung und Design sind top. Der Preis ist mit 1090 Franken aber sehr hoch.

Testübersicht und Fazit

FAZIT: sattes Plus für Smartphones

Künstliche Intelligenz hat sich in kürzester Zeit zu einem echten Mehrwert für Smartphones entwickelt. Profitieren können Anwender bei allem, was mit Spracherkennung, Fotos und der Leistungsfähigkeit im Handy zu tun hat. Besonders gut umsetzen können dies Samsung mit dem aktuellen Galaxy S24+ und Google mit dem Pixel 8 Pro, wie dieser PCtipp-Test zeigt. Hierbei profitiert Samsung in hohem Masse von Googles Know-how, da deren KI-Algorithmus im Samsung-Handy arbeitet. Schmälern soll dies das herausragende Ergebnis des S24+ aber keinesfalls. Denn es gehört mindestens genauso viel Know-how dazu, die KI-Power auf clevere Art und Weise mit den anderen wichtigen Komponenten wie Prozessor oder Kamerasystem zu verknüpfen. Nur wenn Hard- und Software perfekt zusammenarbeiten, ist der Nutzwert am grössten.

Wers günstiger mag: Unser Preistipp, das Asus Zenfone 11 Ultra, punktet zwar vor allem bei dem Tempo, KI-seitig bietet es aber vor allem aufgrund des «Super-KI»-Chips Snapdragon 8 Gen 3 von Qualcomm noch eine Menge Zukunftspotenzial.