21. Apr 2020
Lesedauer 2 Min.
Android
Haptisches Feedback beim Android-Smartphone abschalten
Wie stelle ich bei Android-Phones das Vibrieren beim Tastendruck in der Menüführung ab? PCtipp zeigts vor.
Bei jedem Tipper ein Vibrieren. Das nervt nicht nur, sondern mindert auch die Akkulebensdauer. Die Ausschaltoption des sogenannten haptischen Feedbacks im Menü ist aber nicht ganz einfach zu finden.
- Öffnen Sie die Einstellungen und anschliessend den Punkt Töne.
- Wählen Sie Weitere Toneinstellungen.
- Deaktivieren Sie den Punkt Bei Berührung vibrieren.
Hinweis: Je nach Hersteller und Android-Version kann das Vorgehen variieren.
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