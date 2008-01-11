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Gaby Salvisberg
11. Jan 2008
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Hilfe zum Seriendruck in Word

Problem: Meine Etiketten-Datei in Word beinhaltet 1 Seite mit dem gewünschten Etiketten-Format. Die Seriendruckfelder sind eingefügt, und beim Klick auf «ABC» erscheinen die richtigen Adressen. Aber das Dokument ist nur eine Seite lang, ich brauche jedoch über 10 fortlaufende Seiten mit den Adressetiketten. Wieso zeigt es nur eine Seite?
PcTipp
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© Quelle: PCtipp.ch

Lösung: Was Ihnen beim Klick auf ABC angezeigt wird, ist nur eine Art Vorschau dessen, was Word später beim eigentlichen «Zusammenführen» der Vorlage mit den Adressdaten erzeugt.

So prüfen Sie dies: Sobald Ihr Dokument fertig erstellt ist, versuchen Sies mit einem kleinen Umweg. In der Seriendruck-Symbolleiste finden Sie ein Symbol für Seriendruck in neues Dokument, siehe rot markiertes Icon in diesem Screenshot:

Benutzen Sie dieses, dann holt sich Word die Daten aus der Adressdatei und führt sie inklusive Gestaltung aus der Vorlage in einem neuen Dokument zusammen. Im fertigen Dokument haben Sie keine Felder und Verknüpfungen mehr mit den Grunddaten, sondern ein Worddokument mit dem Resultat des Seriendrucks. Das, was Sie in diesem Dokument haben, entspricht übrigens dem, was Word nach dem Klick auf die Schaltfläche Seriendruck mit der Wahl von «Drucker» direkt aufs Papier bzw. auf die Etikettenbögen ausgibt. (PCtipp-Forum)

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