Hintergrundbilder löschen

Ich gehe davon aus, dass Sie mit Hintergrundbildern die Bilder auf dem Desktop meinen, die alle Standardmäßig unter "C:\WINDOWS\Web\Wallpaper " abgelegt sind. Sie löschen die Hintergrundbilder unter diesem Pfad. Falls Sie lieber ein anderes Hintergrundbild möchten, wechseln Sie das Vorhandene aus. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf den Desktop und wählen Sie "Eigenschaften". Unter "Desktop" können Sie das entsprechende Bild definieren. Sollte sich das gewünschte Bild an einem anderen Ort befinden, definieren Sie es mit der Option "Durchsuchen".