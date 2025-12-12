Exklusives HP-PCtipp-Video
HP Schweiz: alle Highlights zum neuen Notebook-Line-up im Video
Sehen Sie im spannenden HP-PCtipp-Webcast das aktuelle Notebook-Produktportfolio von HP Schweiz. Es gliedert sich in die drei Hauptbereiche Consumer- und Gaming-Notebooks, Business-Geräte sowie Mobile Workstations. Erfahren Sie aus erster Hand von den HP-Verantwortlichen Jan Grob (Consumer und Gaming), Jan Natter (Business) und Roger Graf (Workstation), worauf Sie beim Kauf achten sollten. Wir klären zudem, was die wichtigen Komponenten und Trends in der entsprechenden Produktkategorie sind, und was die Geräte kosten. Plus viele exklusive Infos.
Das HP-PCtipp-Video besteht aus folgenden Themen:
▬ Inhalt ▬▬▬
0:00 Intro
0:30 HPs neue Consumer- und Gaming-Notebookflotte: mehr Ki, Tempo und Design
5:16 Komplette Business-Linie: XXL-Monitor, Dauerläufer-Laptop & moderne Arbeitsplätze
15:12 Workstation-Notebooks: volle Kraft voraus - attraktiv für Studenten bis hin zu Unternehmen
20:46 Schlussworte
Viel Spass beim Zuschauen wünscht PCtipp!
Tipp: Sie können das Video komplett anschauen (am Ende des Artikels), und/oder zu einer definierten Zeitmarke (per Klick auf den zugehörigen Link) wechseln, und sich so ein Thema nochmals genauer anschauen.
Daniel Bader, Stv. Chefredaktor vom PCtipp, hat durch den Webcast geführt.
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Consumer und Gaming: KI-CPUs von AMD und Intel mit Nvidia-Grafik
Der Bereich der Consumer-Geräte wird von Jan Grob, dem Consumer Category Manager HP Schweiz, verantwortet. Dieses Segment umfasst eine breite Palette, angefangen bei der HP-15-Serie im Einstiegsbereich bis hin zu Premium-Geräten wie dem Omnibook x14 Flip. Ein wichtiges Kaufkriterium ist die Langlebigkeit der Geräte für eine Nutzung von drei bis fünf Jahren. Im Fokus stehen dabei die Kapazität des Arbeitsspeichers (RAM), die zentrale Recheneinheit (CPU) – zunehmend ausgestattet mit KI-Funktionalität (sogenannte KI-CPUs) – und hochauflösende OLED-Displays. Eine spannende Kategorie hierbei bilden die Gaming-Notebooks, wie das Omen 16 Max. Hier sind alle genannten Spezifikationen relevant, wobei die Grafikkarte die entscheidende Komponente ist. Diese verfügen über zusätzliche Grafikchips von Anbietern wie AMD oder dem Marktführer Nvidia mit dediziertem Videospeicher (Video-RAM) von 8 bis 24 GB. Die Preise in diesem Segment reichen von rund 499 bis 3000 Franken und mehr. Hier gibts das Highlight-Video für Consumer und Gamer.
Business: Gesamtkonzept ist matchentscheidend
Die Sparte der Business-Geräte fällt in den Zuständigkeitsbereich von Jan Natter, Category Manager Commercial PCs, HP Schweiz. Der Fokus liegt hier auf dem modernen Arbeitsplatz für Office-Umgebungen, bestehend aus Notebooks, Monitoren, Tastaturen und Mäusen. Der Hauptunterschied zu Consumer-Geräten liegt in der für Qualität wichtigen Langlebigkeit (bis zu fünf Jahre), den erweiterten Garantieoptionen, der Managebarkeit und vor allem der Sicherheit. Business-Notebooks besitzen spezielle Sicherheits-Controller sowie gesicherte BIOS und Firmware. Besondere visuelle Sicherheits-Features wie der integrierte Blickschutz SureView sind optional verfügbar. Auch hier spielen Next Gen AI-Notebooks mit lokal ausgeführten KI-Prozessoren eine Rolle, da sie die Batterielaufzeit und Sicherheit erhöhen. Ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal ist der vPro-Chipsatz, der Managebility, Fernwartbarkeit und ein stabiles Image-Sicherung für Unternehmen ermöglicht. Die Geräte sind für hybrides Arbeiten konzipiert und legen Wert auf eine lange Akkulaufzeit (oft über 10 Stunden), geringes Gewicht (ca. 1,2 bis 1,4 kg) und Flexibilität, etwa durch Convertible-Geräte mit integriertem Stift. Da für das Business-Klientel immer Gesamtlösungen im Fokus stehen und zunehmend wichtiger werden, bietet diese Kategorie auch Business-Monitore wie den brandneuen HP 549pm. Dabei handelt es sich nicht nur um ein Display, das die Fläche von zwei «nebeneinandergestellten» 27-Zoll-Monitoren bietet. Die Besonderheiten liegen im komfortablen Sichtfeld, präzisen Farbtreue, Eigenschaften wie einer integrierten hochauflösenden Webcam, dem üppigen Stromsupport für angeschlossene Notebooks und seinen diversen Anzeigenmodi. Hier gibts das Highlight-Video fürs Business-Segment.
Workstations: attraktive Konditionen
Die dritte Säule bilden die mobilen Workstations, betreut von Roger Graf, ACS Sales Specialist HP Schweiz. Diese Notebooks sind auf enorm viel Leistung und die speziellen Bedürfnisse professioneller, leistungshungriger Anwendungen zugeschnitten. Bei mobilen Workstations steht die reine Performance in Abstimmung mit dem spezifischen Workflow und der verwendeten Software im Vordergrund. Aktuelle architektonische Entwicklungen erlauben eine bessere Performance pro Watt und damit leichtere Geräte. Die Auswahl der passenden Workstation erfolgt anhand der erforderlichen Leistung zur Abdeckung des Workflows. Kooperationsprogramme und preisattraktive Programme, etwa für Studenten, aber auch Unternehmen helfen beim Zugang zu diesen leistungsstarken Geräten. Hier gibts das Highlight-Video für das Workstation-Segment.
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