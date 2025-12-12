HP Schweiz: alle Highlights zum neuen Notebook-Line-up im Video

Die Sparte der Business-Geräte fällt in den Zuständigkeitsbereich von Jan Natter, Category Manager Commercial PCs, HP Schweiz. Der Fokus liegt hier auf dem modernen Arbeitsplatz für Office-Umgebungen, bestehend aus Notebooks, Monitoren, Tastaturen und Mäusen. Der Hauptunterschied zu Consumer-Geräten liegt in der für Qualität wichtigen Langlebigkeit (bis zu fünf Jahre), den erweiterten Garantieoptionen, der Managebarkeit und vor allem der Sicherheit. Business-Notebooks besitzen spezielle Sicherheits-Controller sowie gesicherte BIOS und Firmware. Besondere visuelle Sicherheits-Features wie der integrierte Blickschutz SureView sind optional verfügbar. Auch hier spielen Next Gen AI-Notebooks mit lokal ausgeführten KI-Prozessoren eine Rolle, da sie die Batterielaufzeit und Sicherheit erhöhen. Ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal ist der vPro-Chipsatz, der Managebility, Fernwartbarkeit und ein stabiles Image-Sicherung für Unternehmen ermöglicht. Die Geräte sind für hybrides Arbeiten konzipiert und legen Wert auf eine lange Akkulaufzeit (oft über 10 Stunden), geringes Gewicht (ca. 1,2 bis 1,4 kg) und Flexibilität, etwa durch Convertible-Geräte mit integriertem Stift. Da für das Business-Klientel immer Gesamtlösungen im Fokus stehen und zunehmend wichtiger werden, bietet diese Kategorie auch Business-Monitore wie den brandneuen HP 549pm. Dabei handelt es sich nicht nur um ein Display, das die Fläche von zwei «nebeneinandergestellten» 27-Zoll-Monitoren bietet. Die Besonderheiten liegen im komfortablen Sichtfeld, präzisen Farbtreue, Eigenschaften wie einer integrierten hochauflösenden Webcam, dem üppigen Stromsupport für angeschlossene Notebooks und seinen diversen Anzeigenmodi. Hier gibts das Highlight-Video fürs Business-Segment.

Workstations: attraktive Konditionen