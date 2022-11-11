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Florian Bodoky
11. Nov 2022
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

iCloud-Speicher voll? So schaffen Sie Platz

Meldet Ihr iPhone einen vollen iCloud-Speicher? So schaffen Sie Abhilfe.

So schaffen Sie Platz in der iCloud

© Quelle: PCtipp.ch

Wenn der iCloud-Speicher knapp wird, Sie aber keinen zusätzlichen Speicher kaufen möchten, können Sie den Inhalt verwalten. Das funktioniert wie folgt:

So schaffen Sie Platz in der iCloud

 © Quelle: PCtipp.ch
  1. Öffnen Sie die Einstellungen Ihres iPhones (Zahnrad-Icon).
  2. Tippen Sie auf Ihren Namen.
  3. Tippen Sie auf iCloud.
  4. Tippen Sie auf den Punkt Accountspeicher verwalten.
  5. Nun gehts zu Backups.
  6. Jetzt wählen Sie den Punkt Dieses iPhone.
  7. Sie sehen nun alle Apps, die Daten in der iCloud ablegen.
  8. Stellen Sie den Schalter der gewünschten App auf Grau.

Hinweis: Bedenken Sie bei der Auswahl, respektive De-Selektierung, dass die gewählten Daten dann nicht mehr ins Backup aufgenommen werden.

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Cloud Apps iPhone Speicher Internet & Sicherheit Smartphone & Apps
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