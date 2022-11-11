11. Nov 2022
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
iCloud-Speicher voll? So schaffen Sie Platz
Meldet Ihr iPhone einen vollen iCloud-Speicher? So schaffen Sie Abhilfe.
Wenn der iCloud-Speicher knapp wird, Sie aber keinen zusätzlichen Speicher kaufen möchten, können Sie den Inhalt verwalten. Das funktioniert wie folgt:
- Öffnen Sie die Einstellungen Ihres iPhones (Zahnrad-Icon).
- Tippen Sie auf Ihren Namen.
- Tippen Sie auf iCloud.
- Tippen Sie auf den Punkt Accountspeicher verwalten.
- Nun gehts zu Backups.
- Jetzt wählen Sie den Punkt Dieses iPhone.
- Sie sehen nun alle Apps, die Daten in der iCloud ablegen.
- Stellen Sie den Schalter der gewünschten App auf Grau.
Hinweis: Bedenken Sie bei der Auswahl, respektive De-Selektierung, dass die gewählten Daten dann nicht mehr ins Backup aufgenommen werden.
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