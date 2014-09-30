IMAP-Konto zum neuen Provider zügeln

Leeren Sie im alten Konto allenfalls noch den Spam-Ordner und den Papierkorb, falls sich viel Müll angesammelt hat. Jetzt gehts in Thunderbird so: Ziehen Sie per Maus aus dem alten Mailkonto einen Ordner mit gedrückter Ctrl-Taste in den vorhin erstellten Backup-Ordner. Dank der gedrückten Ctrl-Taste findet ein Kopiervorgang statt - und nicht etwa nur ein Verschieben (und das ist wichtig). Sobald der Ordner vollständig drüben angekommen ist, tun Sie dasselbe mit dem nächsten Ordner. Sie können auch versuchen, per Klick auf den obersten, gefolgt von Shift+Klick auf den untersten alle Ordner aufs Mal zu markieren und mit gedrückter Ctrl-Taste in den lokalen Backup-Ordner zu ziehen. Wie auch immer Sie das machen: Geben Sie Thunderbird Zeit, sich die Daten zu holen. Prüfen Sie anhand der Anzahl Nachrichten in den einzelnen Ordnern, ob der Vorgang wirklich vollständig abgeschlossen ist. Ist alles im lokalen Ordner angekommen, dann können Sie den DNS-Eintrag bei Switch bzw. bei Ihrem Registrar ändern.

Anstatt nun in Thunderbird einfach beim alten Konto die Zugangsdaten und Servernamen zu ändern, richten Sie in Thunderbird besser ein frisches Konto mit den neuen Zugangsdaten ein. Lassen Sie ruhig beide Konten (alt und neu) auf «Abrufen». Vielleicht treffen auf dem alten noch Mails ein. Setzen Sie aber im alten Konto alles, was bisher da war, auf «gelesen», damit Sie einzelne neue Mails noch erkennen könnten.

Wenn erste Mails im neuen Konto eintrudeln, ist der Mail-Umzug providerseitig geschafft. Starten Sie jetzt den Kopiervorgang in die andere Richtung. Gehen Sie so vor: IMAP-Konten bringen ein paar Standard-Ordner mit, für Dinge wie Posteingang, Versendet, Papierkorb, Spam und Entwürfe. Die heissen unter Umständen nicht gleich wie bei Ihrem alten Provider. Machen Sie also auf dem neuen Konto die Ordner ausfindig, welche die entsprechenden Rollen übernehmen. Vielleicht tauchen diese in Thunderbird erst auf, sobald Sie darin mindestens einmal eine je Test-Mail versenden, empfangen und löschen.

Was in Ihrem Posteingang war, kopieren Sie jetzt aus dem Backup-Posteingang in den neuen Posteingang. Was bei Ihnen im Backup-Ordner bei «Gesendet» war, kopieren Sie im neuen Konto in den Ordner für gesendete Mails. Hierbei kopieren Sie vorerst keine Ordner, sondern wirklich nur die Mails: Markieren Sie diese mit Ctrl+A, klicken mit der rechten Maustaste drauf und wählen im Kontextmenü Kopieren in. Jetzt können Sie den Zielordner (z.B. den neuen Posteingang) auswählen. Sind die Inhalte dieser Standardordner kopiert, können Sie allfällige andere Ordner per Drag&Drop mit gedrückter Ctrl-Taste ins neue Postfach kopieren. Auch das wird Zeit brauchen. Am Schluss empfiehlt sich nochmals ein Gegencheck: Sind alle Ordner da? Enthalten diese die korrekte Anzahl Mails?

Nun können Sie die allenfalls noch im alten Konto eingetroffenen Mails in den neuen Posteingang schieben und im alten Konto die Mails löschen. Behalten Sie das lokale Backup noch ein paar Tage. (PCtipp-Forum)