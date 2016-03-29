IMAP: So konfigurieren Sie GMX-Accounts mit Smartphones

GMX ist nach wie vor ein weitverbreiteter Dienst, wenn es um E-Mails geht. Wie Gmail und andere Konkurrenten hat GMX eine Mobile-App. Aber verschiedene Apps zu haben, kann sehr nervenaufreibend sein. So können Sie GMX-Accounts z.B. über Outlook Mobile oder andere Mail-Apps verwalten - sodass der Account gleich mitverwaltet wird.

Starten Sie Outlook Mobile und fügen Sie ein neues Konto hinzu. Bei Kontotyp wählen Sie IMAP. Geben Sie die GMX-E-Mail-Adresse und das Passwort ein. Wählen Sie einen Anzeigenamen (den Namen, der beim Versand als Absender angezeigt werden soll). Tippen Sie auf Erweiterte Einstellungen anzeigen. Tippen Sie die folgenden Daten ein: