29. Mär 2016
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
IMAP: So konfigurieren Sie GMX-Accounts mit Smartphones
So können Sie den GMX-Account mit dem Smartphone verwalten.
GMX ist nach wie vor ein weitverbreiteter Dienst, wenn es um E-Mails geht. Wie Gmail und andere Konkurrenten hat GMX eine Mobile-App. Aber verschiedene Apps zu haben, kann sehr nervenaufreibend sein. So können Sie GMX-Accounts z.B. über Outlook Mobile oder andere Mail-Apps verwalten - sodass der Account gleich mitverwaltet wird.
- Starten Sie Outlook Mobile und fügen Sie ein neues Konto hinzu.
- Bei Kontotyp wählen Sie IMAP.
- Geben Sie die GMX-E-Mail-Adresse und das Passwort ein.
- Wählen Sie einen Anzeigenamen (den Namen, der beim Versand als Absender angezeigt werden soll).
- Tippen Sie auf Erweiterte Einstellungen anzeigen.
- Tippen Sie die folgenden Daten ein:
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