Inhaltsverzeichnis erstellen in Word

Lösung: Bei der Lösung dieser Aufgabe ist die wichtigste Information jene, dass die Gliederung des Dokuments in Titel, Untertitel etc. nicht nur «die halbe Miete» ist, sondern etwa 95 Prozent davon. Word erstellt das Inhaltsverzeichnis aufgrund der Gliederung. Wenn die stimmt, ist das Inhaltsverzeichnis nur noch ein paar Klicks entfernt.

Schreiben Sie erst Ihren 150-seitigen Text. Achten Sie darauf, dass Sie nach jedem Titel und Untertitel einen neuen Absatz beginnen.

Markieren Sie erst den Titel des gesamten Dokuments. Im Reiter Start klicken Sie bei Formatvorlagen aufs kleine Steuerelement, um den Formatvorlagenkatalog zu öffnen. Formatieren Sie den Titel als «Titel».

Den nächsten Teil wickeln Sie in der Gliederungsansicht ab. In diese gelangen Sie über Ansicht/Gliederung. Oben links finden Sie doppelte und einzelne nach links und nach rechts weisende Pfeile. Markieren Sie im Dokument den ersten Titel und verschieben Sie ihn mit den Pfeilen aus der Symbolleiste an die gewünschte Position. Das heisst beim ersten Titel in der Regel ein Klick auf den Pfeil nach links. Sie können die Gliederungspunkte auch per Maus verschieben.