iOS: Absendernamen bei unbekannten Nummern – was nun?

Schon seltsam: Da erreicht Sie ein Anruf einer Nummer, die Sie nicht kennen. Aber Ihr iPhone meint: «Anrufer vielleicht: Hans Meier» (oder sonst ein Name). Wie kommt das Smartphone bloss auf die Idee? Antwort: iOS sucht nicht nur in den Kontakten, sondern auch in Dritt-Apps.

iOS möchte Sie bei der Komplettierung Ihrer Kontakte unterstützen. Wenn Sie also beispielsweise einen Kontakt mit lediglich einer E-Mail-Adresse in Ihrer Kontaktliste haben, das iPhone in der Mail-App aber eine Mail dieses Kontakts mit einer Nummer darin findet, schlägt es von selbst eine Ergänzung des Kontakts vor. Deshalb auch die seltsame Anzeige. So sagt das iPhone: Sie haben diese Nummer zwar nicht gespeichert, aber Sie haben mal eine E-Mail bekommen, in der diese Nummer erwähnt wurde. Und der Absender dieser E-Mail heisst Hans Meier.

Wenn Sie das nicht möchten, können Sie das einfach abschalten: