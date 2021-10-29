iOS und Android: Schneller Browser-Tab-Wechsel

50 offene Tabs, weil sich diese nicht automatisch schliessen, wenn man die App beendet – wer kennt das beim mobilen Browser nicht. Allerdings geht es mit dem Wechsel von einen Tab ins nächste viel schneller als in der Tab-Übersicht (A). Nämlich mit Wischen. Tippen Sie mit dem Finger auf die URL und wischen Sie von rechts nach links oder umgekehrt. Geht übrigens mit allen gängigen Browsern unter iOS 15, ausserdem unter Android mindestens mit Chrome und Firefox.