29. Okt 2021
Lesedauer 2 Min.
Smartphone-Browser
iOS und Android: Schneller Browser-Tab-Wechsel
Auf dem Smartphone kommt es vor, dass es zahlreiche offene Tabs gibt. So wechseln Sie von einen Tab ins andere in einer Millisekunde.
50 offene Tabs, weil sich diese nicht automatisch schliessen, wenn man die App beendet – wer kennt das beim mobilen Browser nicht. Allerdings geht es mit dem Wechsel von einen Tab ins nächste viel schneller als in der Tab-Übersicht (A). Nämlich mit Wischen. Tippen Sie mit dem Finger auf die URL und wischen Sie von rechts nach links oder umgekehrt. Geht übrigens mit allen gängigen Browsern unter iOS 15, ausserdem unter Android mindestens mit Chrome und Firefox.
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