iOS: So deaktivieren Sie den Tracker

Der gut versteckte Menüpunkt «Wichtige Orte» zeichnet auf, welche Wege Sie, oder besser gesagt Ihr iPhone, zurückgelegt haben. Dies ist auch dann der Fall, wenn Sie die Ortungsdienste deaktiviert haben. Zwar versichert Apple, dass diese Daten nicht an Dritte übermittelt werden. Ein seltsames Gefühl bleibt dennoch. Wir zeigen in der folgenden Bildergalerie, wie Sie diesen Tracker deaktivieren können.