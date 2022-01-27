27. Jan 2022
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
iOS: So deaktivieren Sie den Tracker
Das iPhone zeichnet auf, wohin Sie gegangen sind. So verhindern Sie das.
Der gut versteckte Menüpunkt «Wichtige Orte» zeichnet auf, welche Wege Sie, oder besser gesagt Ihr iPhone, zurückgelegt haben. Dies ist auch dann der Fall, wenn Sie die Ortungsdienste deaktiviert haben. Zwar versichert Apple, dass diese Daten nicht an Dritte übermittelt werden. Ein seltsames Gefühl bleibt dennoch. Wir zeigen in der folgenden Bildergalerie, wie Sie diesen Tracker deaktivieren können.
Hinweis: Der Trick erfolgte mit dem iPhone 12 und iOS 15.2.1
Dieser Tipp stammt ursprünglich vom Juni 2016 und wurde aktualisiert
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