Anzeige
Anzeige
Anzeige
bodoky-florian.jpg
Florian Bodoky
24. Nov 2021
Lesedauer 2 Min.

iTipp

iOS: So stellen Sie gelöschte Kontakte wieder her

Haben Sie versehentlich einen Kontakt auf dem iPhone gelöscht? So holen Sie ihn zurück.

So holen Sie gelöschte Kontakte zurück

© Quelle: PCtipp.ch

Oh, oh! Haben Sie sich in der Kontakte-App vertippt und versehentlich A. Aaronson oder Z. Zykowski gelöscht? In aller Regel lässt sich dieses Problem schnell beheben. 

Dieser Trick funktioniert nur, wenn Sie auf dem iPhone die iCloud aktiviert haben.

So holen Sie gelöschte Kontakte zurück

 © Quelle: PCtipp.ch
© Quelle: PCtipp.ch
  1. Loggen Sie sich mit Ihrer Apple-ID bei iCloud ein.
  2. Klicken Sie auf den Button Account-Einstellungen. 
  3. Klicken Sie links unten unter Erweitert auf Kontakte wiederherstellen.
  4. Sie sehen nun das Kontakte-Archiv. Wählen Sie den neusten Eintrag vor dem Löschvorfall und klicken Sie auf Wiederherstellen.
  5. Bestätigen Sie mit einem erneuten Klick auf Wiederherstellen.

Kommentare

Cloud iOS iPhone Internet & Sicherheit Smartphone & Apps
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Vodafone sammelt eine Million alte Handys für den WWF
Vodafone und der WWF haben ihr gemeinsames Kampagnenziel erreicht: Insgesamt wurden eine Million ungenutzter Handys gesammelt. Für jedes Gerät spendete der Netzbetreiber ein britisches Pfund für die Projekte der Naturschutzorganisation.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren
News
IBM und ETH Zürich entwickeln Algorithmen für KI und Quantencomputing
IBM und ETH Zürich treiben die Entwicklung neuer Algorithmen voran, die KI, klassische Datenverarbeitung und Quantencomputing verbinden. In den nächsten zehn Jahren will man damit gemeinsam komplexe Probleme in Wirtschaft und Wissenschaft effizienter lösen.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Buehlmann-sw.png
Christian Bühlmann
6. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Apple wird 50 und feiert weltweit mit Stars
Apple wurde vor 50 Jahren gegründet. Die Kultmarke feierte das im März mit einer Reihe von Events in Nordamerika, Europa und Asien. Das sind die Highlights in Bildern:
1 Minute
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Windows-Pflege
CCleaner: ja oder nein?
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
6 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
25. Mär 2026
Praxis
Mail-Tipps
14 Tricks für Gmail
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
24. Mär 2026
Praxis
Fünf tolle Tricks für Firefox
Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
1 Minute
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare