24. Nov 2021
Lesedauer 2 Min.
iTipp
iOS: So stellen Sie gelöschte Kontakte wieder her
Haben Sie versehentlich einen Kontakt auf dem iPhone gelöscht? So holen Sie ihn zurück.
Oh, oh! Haben Sie sich in der Kontakte-App vertippt und versehentlich A. Aaronson oder Z. Zykowski gelöscht? In aller Regel lässt sich dieses Problem schnell beheben.
Dieser Trick funktioniert nur, wenn Sie auf dem iPhone die iCloud aktiviert haben.
- Loggen Sie sich mit Ihrer Apple-ID bei iCloud ein.
- Klicken Sie auf den Button Account-Einstellungen.
- Klicken Sie links unten unter Erweitert auf Kontakte wiederherstellen.
- Sie sehen nun das Kontakte-Archiv. Wählen Sie den neusten Eintrag vor dem Löschvorfall und klicken Sie auf Wiederherstellen.
- Bestätigen Sie mit einem erneuten Klick auf Wiederherstellen.
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