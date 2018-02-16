iPhone-Kontakte als Gruppe organisieren

Auch wenn WhatsApp & Co. der SMS den Rang ablaufen, werden nach wie vor sehr viele SMS verschickt. Möchten Sie nun beispielsweise eine SMS an mehrere Empfänger gleichzeitig versenden, können Sie Ihre Kontakte in Gruppen aufteilen, so zum Beispiel «Arbeitskollegen» oder «Jassrunde» etc. Das geht so: