16. Feb 2018
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
iPhone-Kontakte als Gruppe organisieren
So können Sie Ihre iPhone-Kontakte in Gruppen ordnen.
Auch wenn WhatsApp & Co. der SMS den Rang ablaufen, werden nach wie vor sehr viele SMS verschickt. Möchten Sie nun beispielsweise eine SMS an mehrere Empfänger gleichzeitig versenden, können Sie Ihre Kontakte in Gruppen aufteilen, so zum Beispiel «Arbeitskollegen» oder «Jassrunde» etc. Das geht so:
- Surfen Sie auf www.icloud.com und loggen Sie sich ein.
- Klicken Sie auf Kontakte.
- Klicken Sie auf das Plus-Icon und wählen Sie Neue Gruppe.
- Benennen Sie die Gruppe und wechseln Sie dann zu Alle Kontakte.
- Ziehen Sie die gewünschten Kontakte per Drag&Drop in die angelegte Gruppe.
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