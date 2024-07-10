10. Jul 2024
Lesedauer 2 Min.
PCtipp-Lifehack
iPhone-Speicher voll? So schaufelt man Platz frei
Diese Woche hat Flo einige Tipps parat, mit denen man den Speicher eines iPhones wieder freibekommt
Es geht so schnell: Nur ein paar Selfies zu viel und schon ist der Speicher des iPhones voll. Wir zeigen, wie ihr wieder Platz freibekommt.
Inhalt
0:30 Nachrichten rauswerfen
1:11 Videoqualität reduzieren
1:53 iCloud nutzen
2:35 Screenshots ausmisten
3:31 Apps auslagern
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