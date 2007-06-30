Tipps & Tricks
IrfanView: Aufnahmedatum und -zeit des Bildes nicht verändern
In so einem Fall bietet es sich an, ein Programm wie "IrfanView" [1] zu verwenden. Dort können Sie angeben, welche Daten des Originalbildes Sie behalten wollen. Auch bietet IrfanView eine Stapelverarbeitung (Batchverarbeitung) vieler Bilder auf einmal an, so dass Sie alle Änderungen mit einem Klick erledigen können.
Öffnen Sie Ihr JPG-Bild in IrfanView und nehmen Sie über "Bild/Größe ändern..." die gewünschte Korrektur der Bildgrösse vor. Danach wählen Sie im Menü "Datei" den Menüpunkt "Speichern unter...".
Hier wählen Sie als Dateiformat erneut JPG.
Daraufhin erscheint ein Optionen-Fenster, in dem Sie angeben können, welche Daten des Bildes Sie behalten wollen.
Ebenso können Sie im Dateidialog-Fenster "Bild speichern als ..." unten links ankreuzen "Original-Datum/Zeit behalten", falls Sie auch das Erstellungsdatum der Bilddatei behalten wollen und nicht nur die Daten im Bild.
Zur Batchverarbeitung vieler Bilder auf einmal lesen Sie in dem Helpdesk-Artikel "Batchkonvertierung mit IrfanView" [2] bzw. "Mehrfach-Verkleinern von Bildern mit IrfanView" [3] nach.
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