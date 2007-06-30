IrfanView: Aufnahmedatum und -zeit des Bildes nicht verändern

In so einem Fall bietet es sich an, ein Programm wie "IrfanView" [1] zu verwenden. Dort können Sie angeben, welche Daten des Originalbildes Sie behalten wollen. Auch bietet IrfanView eine Stapelverarbeitung (Batchverarbeitung) vieler Bilder auf einmal an, so dass Sie alle Änderungen mit einem Klick erledigen können.

Öffnen Sie Ihr JPG-Bild in IrfanView und nehmen Sie über "Bild/Größe ändern..." die gewünschte Korrektur der Bildgrösse vor. Danach wählen Sie im Menü "Datei" den Menüpunkt "Speichern unter...".

Hier wählen Sie als Dateiformat erneut JPG.