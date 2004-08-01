JPG-Dateien mit einem Kommentar versehen

Ich erstelle in Adobe Photoshop 7 regelmässig Bildergalerien für meine Homepage. Nun hat es dort eine Funktion, dass man Kommentare zu den Bildern integrieren kann. Dafür ist jedoch ein JPG-Kommentar in den Bilddateien erforderlich. Wie kann ich den JPG-Dateien einen solchen Kommentar hinzufügen? Ich habe es im Explorer via Rechtsklick und Eigenschaften versucht, aber dort zeigen Änderungen keinen Effekt.

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