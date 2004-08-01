1. Aug 2004
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
JPG-Dateien mit einem Kommentar versehen
Ich erstelle in Adobe Photoshop 7 regelmässig Bildergalerien für meine Homepage. Nun hat es dort eine Funktion, dass man Kommentare zu den Bildern integrieren kann. Dafür ist jedoch ein JPG-Kommentar in den Bilddateien erforderlich. Wie kann ich den JPG-Dateien einen solchen Kommentar hinzufügen? Ich habe es im Explorer via Rechtsklick und Eigenschaften versucht, aber dort zeigen Änderungen keinen Effekt.
[1][2][3]Photoshop liest für die "Objektbeschreibung" eines JPG-Bildes die sogenannten "IPTC"-Daten aus (steht für "International Press and Telecommunication Council" und ist ein Standardformat für Bildinformationen). Sie können diese Daten mit verschiedenen Editoren bearbeiten. In Photoshop finden Sie die Funktion unter "Datei/Datei-Informationen…". Weitere Programme, welche "IPTC"-Daten editieren können sind "ImageInfoToolkit" , "Exifer" oder das Freeware-Programm "IrfanView" , bei dem Sie das "IPTC"-Plugin zusätzlich downloaden müssen.
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