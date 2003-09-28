Jumpern bei IDE Geräten

Die Festplatte muss mit einem IDE Kabel (flach) und einem Power-Kabel (Vier Adern) angeschlossen werden. Danach müssen noch die Master/Slave Einstellungen richtig gesetzt werden. Das bestehende Gerät muss auf Master gesetzt werden. Die Festplatte welche Sie am selben Kabel einsetzen muss auf Slave gesetzt sein. Meistens ist die Jumperstellung auf der Festplatte aufgedruckt. Ansonsten finden Sie meist eine Beschreibung auf der Homepage des Herstellers.