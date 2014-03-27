Kann ich Daten und Programme auf den neuen PC zügeln?

Lösung: Der Umzug der selbst erstellten Daten (Dokumente, Fotos etc.) dürfte kein grosses Problem werden.

Microsoft bietet mit Windows EasyTransfer für diesen Zweck ein Gratisprogramm an. Damit kopieren Sie die Daten recht einfach vom alten PC auf ein externes Laufwerk (z.B. USB-Festplatte oder USB-Stick) - und von dort wieder auf den neuen PC. EasyTransfer ist auch unter Windows 8 vorhanden und kann die Daten aus dem EasyTransfer-Datencontainer auf dem USB-Laufwerk wieder in die richtigen Zielordner verteilen. Soweit die Theorie.

Das funktioniert gut, wenn Sie Microsoft-Standardprogramme verwenden und/oder Ihre Fotos, Musikstücke, Dokumente etc. in die vorhandenen Windows-Ordner wie «Eigene Musik», «Eigene Dokumente» etc. abgelegt haben. Bei Daten zu Anwendungen von anderen Herstellern sollten Sie aber zweimal hinschauen. Zum Beispiel das Mailprogramm Mozilla Thunderbird verwaltet die Einstellungen und Mails in einem eigenen Profilordner. So handhaben es auch andere Programme. Achten Sie darauf, dass jene Ordner auch mitkommen. Sicherheitshalber kopieren Sie deren Profilordner manuell aufs USB-Laufwerk. Sie finden diese meistens, indem Sie zu Start/Ausführen gehen (oder Windowstaste+R drücken), %appdata% eintippen und Enter drücken.

Tipps zum Umzug Ihrer Daten von einem alten PC auf Windows 8 finden Sie im Artikel «Systemwechsel ohne Ärger» im PCtipp 2/2014. Sie können ihn mit Webcode pdf140220 auch als PDF-Datei von der PCtipp-Webseite herunterladen.

Programme besser richtig installieren

Während das Zügeln der Dateien recht leicht von der Hand geht, ist der Umzug der Programme kaum zuverlässig hinzubekommen. Programme bestehen meist nicht nur aus einer Programmdatei, sondern fügen bei der Installation eine ganze Programmordnerstruktur hinzu, kreieren Benutzerordner, legen Dateien im Windows-Ordner ab und erzeugen mehrere Einträge in der Windows-Registry. Ein vollständiges Kopieren eines Programms im bereits installierten Zustand von einem PC auf den anderen ist eine heikle Aufgabe. Noch heikler, wenn es sich dabei auch noch um verschiedene Windows-Versionen handelt.

Es gibt zwar Anwendungen wie z.B. die «O&O Umzugshilfe» für 29.90 Euro (ungefähr 36 Franken), die auch den Umzug der Programme versprechen. Bei diesen kann aber viel zu viel schiefgehen. Wir bezweifeln, dass eine Programmumzugshilfe all diese Klimmzüge meistert:

Heutige PCs haben üblicherweise ein 64-Bit-Betriebssystem. Es gibt daher Anwendungen, die Sie auf diesen besser gleich in der 64-Bit- anstelle der 32-Bit-Version installieren.

Einige für Windows XP geschriebene Programme laufen unter Windows 8 zudem nicht mehr zuverlässig. Die sollten Sie ohnehin entweder durch neue ersetzen oder versuchen, sie im Kompatibilitätsmodus zu installieren.

Abgesehen davon gibts auch immer mehr Kaufprogramme, die mit einem Lizenzschlüssel aktiviert werden müssen. Solche prüfen oft, ob die Hardware seit dem letzten Start noch dieselbe ist. Stellt die Anwendung fest, dass es sich nicht um jenen PC handelt, auf dem sie aktiviert worden ist, dann fällt die Aktivierung raus. Wenn die Software nur auf einem PC installiert sein darf, ist eine neue Aktivierung oft nur noch über den Weg via Support möglich - wenn überhaupt.

Alte Programme können auch einige Altlasten mit sich tragen. Es ist daher wesentlich schlauer, sie in der aktuellen Version auf dem neuen PC selbst neu zu installieren.

Tipps: Legen Sie also von allen Anwendungen, die Sie auf dem neuen PC nutzen wollen, die Installations-CD/DVDs bereit sowie den Lizenzschlüssel. Nun ist etwas Recherchearbeit nötig. Laufen die Anwendungen überhaupt noch unter Windows 8 bzw. 8.1? Hierbei können Ihnen zwei Werkzeuge helfen: Das eine ist die Webseite des Microsoft Kompatibilitätscenters.

Das andere ist der Windows-Upgrade-Assistent. Er kann für installierte Software und angeschlossene Hardware erkennen, ob diese unter Windows 8/8.1 lauffähig sind. Achten Sie im Resultat einfach auf jene Komponenten, die Sie im oder am neuen PC verwenden wollen. Was im/am alten PC verbleibt, ist dann nicht relevant.

Eine weitere Recherche ist bei Programmen erforderlich, die einen Lizenzschlüssel brauchen. Finden Sie für jedes dieser Programme heraus, ob und wie Sie die Lizenz auf den neuen PC bringen. Diese Information könnten Sie in der Programmhilfe finden oder auf der Webseite des Herstellers. Laut Benutzerberichten müssen Sie beispielsweise bei McAfee wissen, wann das Programm auf dem alten PC aktiviert worden war. Bei Acronis-Software müssen Sie im Kundencenter die Aktivierung des alten PCs löschen, um die Lizenz auf dem neuen PC zu aktivieren. Bei Microsoft ist ein Anruf auf der Aktivierungs-Hotline erforderlich. Manchmal lässt sich der Lizenzschlüssel exportieren, manchmal reicht auch ein blosses Neu-Aktivieren. Das handhabt jeder Hersteller anders.

Sie haben vermutlich auch Gratisprogramme im Einsatz, die Sie nur herunterladen und installieren müssen - ohne Rücksicht auf irgendwelche Lizenzschlüssel. Laden Sie diese am besten direkt auf dem neuen PC herunter. Damit wird üblicherweise gleich die richtige Version für den neuen PC angeboten. (PCtipp-Forum)