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Claudia Maag
8. Apr 2022
Lesedauer 3 Min.

Schweizer Cloud

kDrive-App: Fotos und Dateien (automatisch) in die Schweizer Cloud hochladen

Wer eine ik.me-E-Mail-Adresse beim Schweizer Anbieter Infomaniak besitzt, hat 15 GB beim Cloud-Speicher kDrive zur Verfügung. So funktionierts.

Die kDrive-App für Android

© (Quelle: Screenshots/PCtipp.ch)

Wer beim Schweizer Hoster und Cloudanbieter Infomaniak eine kostenlose E-Mail-Adresse (@ik.me) einrichtet (PCtipp berichtete), hat nebst 20 GB E-Mail-Volumen auch Zugang zum Infomaniak-Cloud-Speicher kDriveseit Februar dieses Jahres statt 3 mit 15 GB. Und das kostenlos und ohne Werbung.

kDrive können Sie via Webversion, für Windows, Mac oder Linux oder als Handy-App verwenden (Android, iOS). PCtipp hat sich die Android-App mal angeschaut.

Fotos bzw. Dateien hinzufügen

  1. Öffnen Sie die kDrive-App.
  2. Melden Sie sich mit Ihrem Infomaniak-ik.me-Login an.
  3. Direkt danach sehen Sie einen Einrichten-Button. Anschliessend können Sie per Schieberegler eine automatische Foto-Sicherung aktivieren, wenn Sie dies möchten (s. Screenshot). Erlauben Sie den Zugriff auf Bilder und Videos auf Ihrem Gerät.
  4. Manuell: In der Home-Ansicht können Sie unten direkt auf das Plus-Symbol tippen, um Bilder oder Dateien hochzuladen.
  5. Wählen Sie nun z. B. Dokument oder Vom Telefon importieren.

  6. Wählen Sie ein Foto oder mehrere aus. Einzelne werden direkt importiert, bei mehreren tippen sie oben auf Auswählen. Der Import dauert je nachdem eine Weile. Anschliessend finden Sie Ihre Fotos unter der Registerkarte Bilder.

Automatisches Hochladen manuell aktivieren

  1. Öffnen Sie die kDrive-App.
  2. Melden Sie sich mit Ihrem Infomaniak-ik.me-Login an.
  3. Tippen Sie unten rechts auf Ihr Infomaniak-Konto-Symbol.
  4. Hier gehts zu Einstellungen.

  5. Hier finden Sie unter Speicherung der Fotos den oben erwähnten Schieberegler für Automatische Sicherung aktivieren.
  6. Wählen Sie bei Aufnehmen auf entweder Ihren Namen oder einen Ordner aus. Anschliessend tippen Sie auf Validieren.

  7. Nun können Sie bei Zu speichernde Dateien einen Ordner auswählen. Die in diesem Ordner befindenden Subordner können Sie einzeln per Schieberegler auswählen oder ausschliessen.

Hier gehts übrigens zu unseren 15 Einsteiger-Tipps für den Schweizer Infomaniak-E-Maildienst ik.me.

(Ursprung April 2021; aktualisiert am 08.04.22)

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Cloud-Speicher Datenverwaltung Schweiz Tipps Internet & Sicherheit
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