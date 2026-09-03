Linux: Keine Angst vorm Terminal!

Navigieren

Beginnen wir mit der Navigation im Terminal. Öffnen Sie zuerst ein Fenster, entweder über das Startmenü Ihrer Distribution oder mit der Tastenkombination Ctrl+Alt+T.

Der Befehl cd (steht für change directory) gehört zu den bekanntesten Kommandos. Mit ihm wechseln Sie von einem Verzeichnis in ein anderes und bewegen sich durch das Dateisystem. So gelangen Sie etwa mit cd /etc in das Verzeichnis /etc oder mit cd /var nach /var. Viele kennen nur diese grundlegende Verwendung und tippen Pfade immer wieder neu ein. Dabei kennt cd einige praktische Ergänzungen, welche die Navigation deutlich beschleunigen. So springen Sie mit cd ~ von überall aus direkt in Ihr persönliches Home-Verzeichnis zurück. Das Tilde-Zeichen (~) steht dabei als Platzhalter für Ihr Benutzerverzeichnis, beispielsweise /home/afi.

Mit cd - wechseln Sie in das zuletzt besuchte Verzeichnis. Nehmen wir an, Sie befinden sich im Ordner ~/Bilder/Urlaub/Italien/2025/Rom, wechseln kurz nach /etc und möchten wieder zurück zu Ihren Urlaubsfotos. Dann müssen Sie nicht erneut cd ~/Bilder/Urlaub/Italien/2025/Rom eingeben. Der Befehl cd - genügt.

Ausserdem können Sie auch eine Art Lesezeichen für das aktuelle Verzeichnis setzen. Nehmen wir an, Sie befinden sich im Verzeichnis /home/<Nutzer>/Dokumente. Geben Sie den Befehl pushd /etc ein, um in den Ordner /etc zu wechseln und das vorherige Verzeichnis zusätzlich zu speichern. Später gelangen Sie mit dem Befehl popd direkt dorthin zurück, Bild 2.