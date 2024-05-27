Wie KI das Berufsfeld in der ICT verändert

Es ist nicht alles Gold …

Sieht man das Ganze nicht nur durch die rosa­rote Brille, kann KI aufgrund des immens schnellen Wandels des ICT-Berufsfelds auch für den Verlust von Arbeitsplätzen stehen. Gerade durch ihr hohes Mass an Automatisierungskraft ist KI eine Bedrohung, die beispielsweise durch gezielte Umschulungsprogramme und Weiterbildungsmassnahmen verringert werden muss.

Das meint der Experte

Wir haben Serge Frech, Geschäftsführer von ICT-Berufsbildung Schweiz (siehe auch ict-berufsbildung.ch ), gefragt, wie die KI das Berufsfeld in der ICT-Branche verändern wird.

In welchen Branchen werden Menschen für KI-Anwendungen überhaupt gesucht und wie sind deren Zukunftschancen?

Serge Frech, Geschäftsführer von ICT-Berufsbildung Schweiz: Zukünftig wird KI in verschiedensten Branchen eine Effizienzsteigerung ermöglichen. Auch im Berufsfeld ICT ist es ein wertvolles Tool, das hilft, Arbeitsprozesse effizienter zu gestalten – beispielsweise in der Applikationsentwicklung, aber auch im Bereich der «Digitalen Kollaboration» werden KI-Assistenten Arbeitsprozesse massiv unterstützen.

Die Zukunftschancen sind sehr gut – gerade jetzt, wo KI-Spezialistinnen und -Spezialisten noch rar sind. Sie werden in den meisten Branchen gesucht sein; in erster Linie und kurz- bis mittelfristig vor allem in Bereichen, in denen eine hohe Automatisierung möglich ist und grosse Datenmengen anfallen und verarbeitet werden müssen. Das schliesst die folgenden Branchen ein:

Produktion und Fertigungsindustrie

Logistik und Supply Chain Management

Gesundheitswesen

Energiebranche

Automobilindustrie

Einzelhandel

Worauf sollten Auszubildende bei der Berufswahl achten, damit sie vom Mega-Trend KI bestmöglich profitieren?

Die Berufswahl sollte nicht anhand von Technologien getroffen werden. Vielmehr sollten persönliche Interessen, Freude und Überzeugung im Vordergrund stehen. Wichtig sind Neugierde, Offenheit für neue Entwicklungen und die Bereitschaft, Neues auszuprobieren.

Was sind die Vorteile, wenn man sich für eine KI-nahe Ausbildung entscheidet?

KI wird sich weit über die ICT-Berufe hinaus durch eine Vielzahl von Berufen ziehen. Von der Archäologie über die Agrarwirtschaft bis zur Medizin werden sich Berufsleute mit KI befassen müssen. Wir sind überzeugt: KI-Kompetenzen sind ein Future Skill. Wichtig ist, sich mit dem Potenzial und der Anwendung von KI zu befassen respektive eine Aus- oder Weiterbildung zu besuchen. Das kann Vorteile auf dem Arbeitsmarkt verschaffen.