KI & Excel: ein gutes Team

Seit dem Frühjahr 2024 ist dafür sogar keine Registrierung mehr beim Anbieter OpenAI nötig. Wenn Sie aber später eventuell auf Ihre früheren Chatverläufe mit der KI zurückgreifen wollen, empfehlen wir trotzdem das Anlegen eines kostenlosen OpenAI-Accounts (dazu später mehr). Ausserdem erhalten Sie dann Zugriff auf das derzeit leistungsfähigste OpenAI-Sprachmodell ChatGPT 4o.

Momentan ermöglicht der ChatGPT-Hersteller in der Variante ohne Registrierung nur die Nutzung des etwas schwächeren Modells ChatGPT 4o Mini.

Für die KI-Dienste von Microsoft benötigen Sie übrigens keinen der neuen Copilot+-PCs, die es seit ein paar Monaten zu kaufen gibt. Stattdessen genügt schon der Edge-Webbrowser, mit dem Sie einfach die Webseite copilot.microsoft.com aufrufen und sofort chatten können, Bild 2. Das funktioniert sogar unter Windows 10.

Den Copilot können Sie jetzt ebenfalls ohne Registrierung nutzen. Aber nur mit einer vorherigen Anmeldung merkt sich der Chatbot frühere Anfragen. Microsofts Copilot basiert technisch auf ChatGPT, hat aber den Vorteil, dass Microsoft aktuelle Daten in die Abfragen einbezieht.