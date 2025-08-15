KI macht die Musik

Der Wirbel um generative künstliche Intelligenz wie ChatGPT und bildgenerierende KIs wie Stable Diffusion und DALL-E ist ungebrochen. Allmählich erobert KI das nächste Feld: die Musik. Die Technik steckt noch in den Anfängen, produziert aber bereits passable Musikstücke mit eingängigen Melodien. Lediglich ein Bereich ist mitunter von geringer Qualität: Gesang.

Die Musikgeneratoren haben unterschiedliche Stärken und Schwächen. Sie lernen in diesem Artikel fünf davon kennen, um sich selbst ein Bild zu machen.

Achtung: Beachten Sie die Lizenzbedingungen – wobei die Nutzung für nicht-kommerzielle Zwecke in der Regel erlaubt ist.

1. MusicGPT

MusicGPT ist ein KI-Musikgenerator, der Prompts innerhalb weniger Minuten in komplette, originelle Songs verwandelt. Egal, ob Sie als Musiker nach Inspiration suchen, Hintergrundmusik benötigen oder einfach nur neugierig auf die kreativen Möglichkeiten von KI sind. Auf der webbasierten Bedienoberfläche können Sie Ihren gewünschten Sound beschreiben und sofort zwei KI-produzierte Songs generieren lassen. Sie können dabei Instrumente, Genre, Stimmung und Struktur vorgeben und ausserdem eine grosse Bibliothek mit KI-Tracks der Community erkunden, Bild 1.