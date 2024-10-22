Künstliche Intelligenz: Chancen und Risiken

Mithilfe der KI lassen sich Textabhandlungen, Recherchen, Werbetexte bis zu Programmcodes schreiben. Damit ist klar, dass viele Jobs gefährdet sind. Dazu zählt der Programmierer, Mathematiker, Buchhalter, Dolmetscher oder auch Journalist. Die KI kann zumindest einen Teil der Aufgaben der genannten Berufsgruppen übernehmen. Droht all diesen Berufen damit der Super-GAU?

Keineswegs! Richtig angewandt können KI-Systeme Daten zwar schnell analysieren, Prozesse automatisieren und beschleunigen, womit gerade im Unternehmen Effizienz und Produktivität gesteigert wird. Dennoch bedarf es in der komplexen Arbeitswelt weit mehr: Zusammenhänge müssen erstellt, Analysen angepasst, Algorithmen von verschiedenen Seiten «beleuchtet» werden. Die Gretchenfrage lautet: Welche Auswirkungen hat die KI auf den IT-Sektor? Und vor allem: Welche Zukunftsaussichten ergeben sich hieraus für Lernende und den Weiterbildungssektor.

Alle profitieren? Jein!

Das spricht für die KI

KI-Systeme analysieren, automatisieren und treffen so ihre Entscheidung. Schliesslich werden die Systeme angelernt und verbessern sich damit ständig. Die Folge: Der Kundenservice profitiert durch Chatbots, die häufig Fragen abfangen und beantworten, aber auch das Marketing (Entwicklung von Marketingstrategien) und die Finanzen (Datenanalyse hilft, Trends vorauszusehen) werden optimiert und arbeiten effizienter.

Gerade beim Punkt «Automatisieren» ergeben sich signifikante Vorteile: KI-Systeme beschleunigen durch den hohen Grad an Automatisierungspotenzial Prozesse, die (noch) von Menschen ausgeführt werden. Damit erhöht sich die Produktivität und verbessert sich die Effizienz, da menschliche Fehler vermieden werden können – etwa beim automatisierten Testen von Software, um Probleme schnell(er) zu erkennen. Befürworter halten zudem den Pessimisten entgegen, dass gerade die Automatisierung nicht zum Verlust an Arbeitsplätzen führt, Bild 1. Im Gegenteil: KI sorgt für neue Jobs. Gesucht werden Profis für KI und Datenanalyse, da Firmen bestrebt sind KI-Systeme zu implementieren, um eben ihre Geschäftsprozesse zu optimieren.