Tipps & Tricks
Längsstrich in Word einfügen
Es gibt mehrere Möglichkeiten. Welche Sie wählen, hängt davon ab, wofür Sie den Längsstrich benötigen.
Wenn Sie zwei Spalten durch eine Linie voneinander trennen wollen, ist es am einfachsten, Sie wählen "Format/Spalten..." und haken dort "Zwischenlinie" an.
Das Ergebnis sieht so aus:
Eine andere Möglichkeit wäre die, einfach einen Strich über die Symbolleiste "Zeichnen" einzufügen. Sie klicken in der Symbolleiste auf das Symbol für eine einfache Linie und ziehen irgendwo in Ihrem Worddokument einen Strich, den Sie beliebig verlängern oder verkürzen, drehen oder verschieben können.
Sie können auch die Stärke, die Farbe und Beschaffenheit dieses Striches beeinflussen:
Als dritte Möglichkeit fügen Sie einen Rahmen ein über "Format/Rahmen und Schattierung...", indem Sie nur eine vertikale Linie auswählen:
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