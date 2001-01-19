19. Jan 2001
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Lautsprecher-Symbol aus Taskleiste verschwunden
Irgendwie habe ich es geschafft, das Lautsprechersymbol aus der Taskleiste zu entfernen. Wie kommt es wieder dorthin?
Öffnen Sie die Systemsteuerung (Menü "Start" - "Einstellungen" - "Systemsteuerung". Nun doppelklicken Sie auf das Icon "Multimedia". Ein Fenster für Einstellungen von Audio und Video erscheint. Im unteren Teil des Fensters haken Sie an "Lautstärkeregelung in Taskleiste anzeigen". Nun erscheint das Lautsprecher-Symbol wieder in der Taskleiste.
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