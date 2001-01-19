Lautsprecher-Symbol aus Taskleiste verschwunden

Öffnen Sie die Systemsteuerung (Menü "Start" - "Einstellungen" - "Systemsteuerung". Nun doppelklicken Sie auf das Icon "Multimedia". Ein Fenster für Einstellungen von Audio und Video erscheint. Im unteren Teil des Fensters haken Sie an "Lautstärkeregelung in Taskleiste anzeigen". Nun erscheint das Lautsprecher-Symbol wieder in der Taskleiste.