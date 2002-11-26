Leerzeichen wird nicht in Word-Seriendruckfeld übernommen

Sie können das Problem mit der persönlichen Anrede nicht lösen, indem Sie die Leerschläge in Excel einfügen. In Word haben Sie die besseren Möglichkeiten, um zum gewünschten Ergebnis zu gelangen. Sie schreiben leider nicht, mit welcher Excel-Version Sie arbeiten. Unter folgenden Links finden Sie einige Lösungsvorschläge die für alle Versionen funktionieren [1] [2].

Ab Excel 2002 (XP) können Sie ein beliebiges Zeichen mittels dem Schalter \f hinter dem Seriendruckfeld einfügen. Das Seriendruckfeld sieht dann in etwa so aus: