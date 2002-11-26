26. Nov 2002
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Leerzeichen wird nicht in Word-Seriendruckfeld übernommen
Beim Einfügen von Seriendruckfeldern aus Excel-Tabellen erscheint im Worddokument kein Leerzeichen, obwohl es in der entsprechenden Excelzelle eingegeben wurde. Beispiel: für die persönliche Anrede benutze ich die Felder "r Herr" und " Frau". Das Leerzeichen vor " Frau" erscheint nach der Übernahme im Word Seriendruckfeld nicht mehr. Wie kann das behoben werden?
Sie können das Problem mit der persönlichen Anrede nicht lösen, indem Sie die Leerschläge in Excel einfügen. In Word haben Sie die besseren Möglichkeiten, um zum gewünschten Ergebnis zu gelangen. Sie schreiben leider nicht, mit welcher Excel-Version Sie arbeiten. Unter folgenden Links finden Sie einige Lösungsvorschläge die für alle Versionen funktionieren [1] [2].
Ab Excel 2002 (XP) können Sie ein beliebiges Zeichen mittels dem Schalter \f hinter dem Seriendruckfeld einfügen. Das Seriendruckfeld sieht dann in etwa so aus:
Hinter dem Feld können Sie jeden beliebigen Text eingeben, also auch einen Leerschlag wie in nachfolgendem Bild. Der Text wird nur ausgegeben, wenn das entsprechende Seriendruckfeld nicht leer ist.
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