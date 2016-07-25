Lesezeichen von Chrome in Edge importieren – und umgekehrt

Das wars dann aber mit der Einfachheit. Sobald Sie mal drin sind, will Edge Sie nicht mehr so leicht zu einem anderen Browser wechseln lassen.

Von Edge zu Chrome – leider nur mit Umwegen

Einmal drin, liegen die Favoritendaten in einem proprietären (Edge-eigenen) Format in einem Ordner wie diesem:

%LocalAppData%\Packages\Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe\AC\MicrosoftEdge\User\Default\DataStore

Mit einem Zusatztool können Sie die Edge-Favoriten direkt in den ebenfalls Microsoft-eigenen Internet Explorer exportieren, der unter Windows 10 genau wie Edge vorinstalliert ist. Dasselbe Tool können Sie auch verwenden, wenn Sie die Daten später wieder in Chrome (oder Firefox) importieren wollen. Laden Sie von dieser Webseite das Tool SetupEdgeManage.exe herunter. Auf der Webseite gibts hierfür oben rechts den ovalen grünen Download-Knopf. Speichern Sie die Datei SetupEdgeManage.exe auf Ihrer Festplatte.

Starten Sie sie und installieren Sie die Anwendung über Klicks auf Next/Next und Install, gefolgt von einem Klick auf Ja beim Benutzerkontensteuerungs-Fenster und einem letzten Klick auf Finish.

Nebenbei: Falls Windows beim Ausführen der Installationsdatei meckert «Der Computer wurde durch Windows geschützt» klicken Sie auf Weitere Informationen, gefolgt von Trotzdem ausführen. Die Datei dürfte sauber sein. Wir haben sie am 21.7.2016 via virustotal.com geprüft – keiner der dort vorhandenen 53 Virenscanner hat darin etwas Verdächtiges entdeckt.

Nach der Installation schliessen Sie alle Edge-Browser-Fenster und rufen Sie das Programm Edge Manage via Startmenü auf. Im Menü Daten entdecken Sie einen Befehl In Internet Explorer exportieren sowie In HTML-Datei exportieren. Benutzen Sie ersteres, falls Sie die Bookmarks auch im IE haben wollen. Das Tool findet den Ordner Ihrer Internet-Explorer-Favoriten meist von selbst. Standardmässig befindet er sich in C:\Users\IhrName\Favoriten und ist auch über die Systemvariable %userprofile%\Favorites erreichbar.

Wollen Sie die Bookmarks hingegen nur in Chrome oder Firefox, benutzen Sie den anderen Befehl In HTML-Datei exportieren.