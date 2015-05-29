Lightroom: Fotos mit Ordnerhierarchie exportieren

Strukturelle Probleme

Während Lightrooms Qualitäten als Raw-Converter unbestritten sind (Test), hapert es beim Export gewaltig. Fotos lassen sich zwar im grossen Stil exportieren, aber nicht unter Beibehaltung der Ordnerstruktur. Die ganze Ordnung geht also beim Export verloren. Schlimmer noch: Selbst wer sich die Mühe macht, Ordner einzeln zu exportieren und manuell zu verschachteln, kann bei einer Aktualisierung der Fotos von vorne anfangen.

Doch es gibt Hoffnung. Mithilfe des Plug-Ins Photo Upload lassen sich beliebige Fotos innerhalb von Lightroom auswählen und exportieren. Das Plug-In wird dafür sorgen, dass die Ordnerstruktur von Lightroom beibehalten wird.

Wenn Sie Lightroom 6 CC installiert haben, befindet sich das Plug-In mit dem Namen photoupload.lrplugin wahrscheinlich bereits im Download-Ordner auf Ihrem Rechner (Adobe lässt grüssen). Ansonsten können Sie die neuste Version hier herunterladen.

Installation

Zuerst wird das Plug-In in Lightroom aktiviert. Allerdings lädt es die Adobe-Software bei jedem Start neu. Legen Sie es deshalb dort ab, wo es auch bleiben darf. Der Ordner mit den Katalog-Dateien von Lightroom bietet sich förmlich dazu an: