Darum lohnt sich eine Weiterbildung

Unser Tipp: Die Migros-Klubschule bietet bezüglich Selbstvertrauen und Auftreten Weiterbildungskurse an. Nach dem Absolvieren des Kurses lässt sich Körpersprache bewusster einsetzen oder im Umkehrfall besser deuten. Ausser Grundlagen der Psychologie, Körpersprache und einem sicheren Auftreten wird auch auf Gesprächs- und Gedächtnistraining Wert gelegt. Mehr Informationen unter dem Link klubschule.ch/Angebote.

4. Flexibilität

In einer sich ständig ändernden Arbeitswelt ist es wichtig, flexibel und anpassungsfähig zu sein. In vielen Branchen entwickelt sich Technologie und Wissen schnell weiter. Weiterbildung hilft, Ihre Fähigkeiten auf dem neuesten Stand zu halten und neue Qualifikationen zu erwerben, die Sie für potenzielle Arbeitgeber attraktiver machen. Durch Weiterbildung können Sie sich über die neuesten Trends und Entwicklungen in Ihrem Bereich informieren und sicherstellen, dass Sie Ihr Leben lang wettbewerbsfähig bleiben.

Unser Tipp: Natürlich stellt sich immer die Frage, wie man sich weiterbilden soll und welche Kosten auf einen zukommen. Eine gute Anlaufstelle ist die Beratungsstelle für Weiterbildung SBFI (sbfi.admin.ch/sbfi/de/home/bildung/weiterbildung.html). Diese bietet kostenlose Beratung und Unterstützung bei der Suche nach geeigneter Weiterbildung.

Zu den Kosten: Diese sind in der Regel von der Art der Weiterbildung, ihrer Dauer und den Fördermöglichkeiten (Arbeitgeber, Bund und Kantone) abhängig. Ausserdem lassen sich Kosten für die berufliche Weiterbildung in der Regel von Steuern abziehen.

Ein Beispiel: Bei einer höheren Berufsbildung trägt der Bund bis zu 50 Prozent der Kurskosten, die Obergrenze liegt bei rund 19 000 Franken (für die Berufsprüfung) und 21 000 Franken (höhere Fachprüfung).

5. Erweitertes Netzwerk

Weiterbildungsveranstaltungen bieten immer die Möglichkeit, neue Leute kennenzulernen und Ihr Netzwerk zu erweitern, Bild 3.