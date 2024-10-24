Karriere-Tipps
Darum lohnt sich eine Weiterbildung
Weiterbildung ist eine Investition in Ihre berufliche Zukunft. Sie hilft, Ihre Karriere voranzutreiben, mehr zu verdienen, Fähigkeiten zu verbessern oder auch Ihre Beschäftigung zu sichern. Es gibt im IT-Bereich viele verschiedene Arten von Weiterbildungsmöglichkeiten, sodass Sie eine finden können, die zu Ihren Interessen und Zielen passt. In diesem Artikel nennt der PCtipp fünf wichtige Gründe für Weiterbildung und gibt dazu hilfreiche Karrieretipps.
1. Bessere Chancen
In der heutigen Arbeitswelt ist es wichtiger denn je, auf dem neuesten Stand zu bleiben. Durch Weiterbildung können Sie Ihre Fähigkeiten und Ihr Wissen aktuell halten, um für potenzielle Arbeitgeber attraktiver zu werden. Dies kann zu neuen Karrieremöglichkeiten führen. Folgend ein paar wichtige Tipps und Anlaufstellen bezüglich der Weiterbildungsmöglichkeiten im ICT-Bereich (weitere Informationen finden Sie unter der Internetadresse ict-berufsbildung.ch, Bild 1):
- Berufsprüfungen (eidg. Fachausweise): Berufsprüfungen richten sich an Personen, die dank mehrjähriger Berufserfahrung vertiefte Fähigkeiten mitbringen und sich in ihrem Aufgabengebiet spezialisieren wollen. Eidgenössische Fachausweise gibt es für «ICT Platform Development», «ICT Application Development», «Digital Collaboration und Cyber Security» sowie «Wirtschaftsinformatik».
- Höhere Fachprüfung (eidg. Diplome): Absolvierende einer höheren Fachprüfung sind in der Lage, komplexe Informatikprojekte zu leiten und Prozesse weiterzuentwickeln. Ihnen wird oft die Leitung von grösseren Teams und ganzen Abteilungen anvertraut. Der Schwerpunkt der Ausbildung liegt auf Strategie, Innovation und Führung. Im Bereich der ICT gibt es die eidgenössischen Diplome «ICT-Manager» und «ICT Security Expert».
- Höhere Fachschule (HF): Im Unterschied zu einem Fachausweis oder einem Diplom sind die höheren Fachschulen generalistischer ausgerichtet (inklusive Allgemeinbildung) und dienen als Grundstein der beruflichen Karriere. Sie sind kantonal geregelt, werden jedoch mit einem eidgenössisch anerkannten Diplom mit dem Zusatz «HF» abgeschlossen.
2. Höheres Gehalt
Eine Weiterbildung zahlt sich auch finanziell aus: Studien zeigen, dass Arbeitnehmer mit höheren Qualifikationen in der Regel mehr Geld verdienen.
Unser Tipp: ICT-Fachkräfte können bezüglich Lohn sehr gute Saläre erwarten – auch da der Fachkräftemangel Unternehmen fast schon zu angemessener bezahlten Anstellungsbedingungen zwingt. Der Lohn ist allerdings situativ und von verschiedenen Faktoren abhängig. Die letzte erhobene Salärstudie von swissICT Ende 2023 (swissict.ch/ict_salaerstdie_2023_swissict) hat gezeigt, dass die Löhne von ICT-Lernenden in der Praxis durchschnittlich höher ausfallen. Natürlich hat ein Fachausweis oder ein Diplom einen positiven Effekt auf Gehalt. Bereits ein Jahr nach Abschluss einer höheren Berufsbildung liegt der Anteil der Führungskräfte je nach Abschlusstyp zwischen 15 und 19 Prozentpunkte höher als vor dem Ausbildungsbeginn.
3. Weiterentwicklung
Eine Weiterbildung ist nicht nur gut für Ihre Karriere, sondern auch für Ihre persönliche Entwicklung. Durch das Erlernen neuer Fähigkeiten und das Erweitern Ihres Horizonts können Sie Ihr Selbstbewusstsein stärken, Ihre Kreativität fördern und neue Interessen entdecken. Und: Wenn Sie sich in Ihrem Job weiterentwickeln und neue Herausforderungen meistern, sind Sie mit Ihrer Arbeit wahrscheinlich zufriedener. Durch das Erlernen neuer Fähigkeiten und das Erweitern Ihres Wissens gewinnen Sie an Selbstvertrauen in Ihre Fähigkeiten, Bild 2.
Unser Tipp: Die Migros-Klubschule bietet bezüglich Selbstvertrauen und Auftreten Weiterbildungskurse an. Nach dem Absolvieren des Kurses lässt sich Körpersprache bewusster einsetzen oder im Umkehrfall besser deuten. Ausser Grundlagen der Psychologie, Körpersprache und einem sicheren Auftreten wird auch auf Gesprächs- und Gedächtnistraining Wert gelegt. Mehr Informationen unter dem Link klubschule.ch/Angebote.
4. Flexibilität
In einer sich ständig ändernden Arbeitswelt ist es wichtig, flexibel und anpassungsfähig zu sein. In vielen Branchen entwickelt sich Technologie und Wissen schnell weiter. Weiterbildung hilft, Ihre Fähigkeiten auf dem neuesten Stand zu halten und neue Qualifikationen zu erwerben, die Sie für potenzielle Arbeitgeber attraktiver machen. Durch Weiterbildung können Sie sich über die neuesten Trends und Entwicklungen in Ihrem Bereich informieren und sicherstellen, dass Sie Ihr Leben lang wettbewerbsfähig bleiben.
Unser Tipp: Natürlich stellt sich immer die Frage, wie man sich weiterbilden soll und welche Kosten auf einen zukommen. Eine gute Anlaufstelle ist die Beratungsstelle für Weiterbildung SBFI (sbfi.admin.ch/sbfi/de/home/bildung/weiterbildung.html). Diese bietet kostenlose Beratung und Unterstützung bei der Suche nach geeigneter Weiterbildung.
Zu den Kosten: Diese sind in der Regel von der Art der Weiterbildung, ihrer Dauer und den Fördermöglichkeiten (Arbeitgeber, Bund und Kantone) abhängig. Ausserdem lassen sich Kosten für die berufliche Weiterbildung in der Regel von Steuern abziehen.
Ein Beispiel: Bei einer höheren Berufsbildung trägt der Bund bis zu 50 Prozent der Kurskosten, die Obergrenze liegt bei rund 19 000 Franken (für die Berufsprüfung) und 21 000 Franken (höhere Fachprüfung).
5. Erweitertes Netzwerk
Weiterbildungsveranstaltungen bieten immer die Möglichkeit, neue Leute kennenzulernen und Ihr Netzwerk zu erweitern, Bild 3.
Unser Tipp: Für berufliche Kontakte lassen sich ebenfalls Social-Media-Plattformen sehr gut nutzen. Portale wie XING und Linkedln sind besonders wertvoll, um seine eigene Berufskarriere voranzutreiben. Über sie lassen sich berufliche Netzwerke aufbauen und erweitern. Auf beiden Plattformen finden sich Personalberater, die ständig auf der Suche nach passenden Mitarbeitern sind. Wichtig ist dabei allerdings auch Ihr Auftreten auf diesen Plattformen: Im PCtipp-Artikel «In zwölf Schritten zum Social-Media-Profi» unter der Internetadresse go.pctipp.ch/3372 finden Sie wichtige Tipps und Tricks rund um ein gekonntes Social-Media-Profil.
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