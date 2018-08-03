Mac-Tipp: unsichtbare Dateien

Einfach unsichtbar

Auf jedem Mac befinden sich viele unsichtbare Objekte, die der Anwender nicht zu Gesicht bekommen soll. Dabei kann es sich um Systemdateien handeln, die auf keinen Fall gelöscht werden dürfen. Oft sind darunter aber auch Daten von Anwendungen wie Dropbox, die ein wenig Freiraum abseits des Sichtbaren benötigen.

Diese Dateien sind übrigens unsichtbar, weil ihre Bezeichnungen mit einem Punkt beginnen. Das ist auch der Grund, warum Sie unter macOS kein eigenes Objekt mit einem Punkt am Anfang benennen können – es würde sich vor Ihren Augen vermeintlich auflösen.

Zeigt Euch!

Um die unsichtbaren Dateien sichtbar zu machen, wechseln Sie in den Finder und geben den Kurzbefehl «Command-Shift-.» (Punkt) ein: