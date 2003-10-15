Master / Slave / Cable Select (CSL)

[1]Von Master- und Slave-Laufwerken spricht man bei IDE-Laufwerken. Diese Unterscheidung wird vor allem dann nötig, wenn zwei Laufwerke an einem Strang (EIDE-Kabel) betrieben werden. Ob ein Laufwerk Master oder Slave ist, stellt man meist mittels Jumper ein.Ein Laufwerk, das auf Master gejumpert ist, hat eine höhere Priorität als ein Laufwerk, das auf Slave eingestellt ist. Dabei ist es egal, an welchem Ende des EIDE-Kabels das jeweilige Laufwerk verbunden ist: ausschliesslich die Jumper-Stellung entscheidet über Master oder Slave. Befindet sich am EIDE-Kabel nur ein Laufwerk, ist die Einstellung Master/Slave egal.

Neuere Laufwerke enthalten als Jumper-Einstellung meist noch die Option Cable Select. Cable Select (CSL) sollte unter EIDE gewährleisten, dass den Geräten die Master/Slave-Verteilung automatisch zugewiesen wird. Dies klappt jedoch meist nur bei Geräten identischer Hersteller und hat sich in der Praxis als zu unzuverlässig erwiesen.