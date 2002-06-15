Mein Makro funktioniert nicht, wenn das Blatt geschützt ist - Excel

Besten Dank für die Zusendung der Datei zur Ansicht. Fazit: Das Makro versucht die Daten zu filtern, um die gesuchte Vokabel auszugeben. Das Filtern funktioniert jedoch nur in einer ungeschützten Tabelle. Sie müssen also dafür sorgen, dass das Makro vor dem Filtern den Blattschutz aufhebt und das Blatt vor der Beendigung seiner "Arbeit" wieder schützt.

Öffnen Sie den VBA-Editor (ALT+F11) um sich den Code des Makros anzusehen. Setzen Sie dann folgende Zeile irgendwo am Anfang des Makros ein, um den Blattschutz aufzuheben.

ActiveSheet.unprotect

Um das Blatt am Ende des Makros wieder zu schützen, setzen Sie folgende Zeile vor "End Sub" ein

ActiveSheet.protect

Das war's dann schon, vorausgesetzt, Sie haben das Blatt ohne Passwort geschützt. Sollten Sie ein Passwort verwenden wollen, müssen beide Zeilen nach einem Leerschlag mit dem folgendem Text ergänzt werden (Bsp: Passwort=sommer).

password:="sommer"