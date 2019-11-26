Memojis auf Android? So gehts!

Erst waren da die Emojis, dann kamen die Animojis und jetzt die Memojis (also ME Mojis) – Emojis, die sich von A bis Z dem eigenen Konterfei nachgebildet werden können. Das Memoji-Bauen ist ein Apple-Feature und das bleibt es zunächst auch. Das eigene Memoji verwenden, geht aber auch unter Android. Dazu benötigen Sie aber einen Bekannten mit einem iPhone – zumindest am Anfang.

Suchen Sie sich einen Freund mit einem iPhone und iOS13. Erstellen Sie dort das gewünschte Memoji. Lassen Sie das Memoji via WhatsApp auf Ihr eigenes (Android-)Smartphone senden. Auf dem Android-Handy wird das Memoji als Sticker angezeigt. Tippen Sie auf das Bild und wählen Sie den Punkt Zu Favoriten hinzufügen. Das Memoji wird als eigener Sticker auf dem Android-Smartphone gespeichert. Wenn Sie das Memoji nun von Ihrem Android-Handy versenden wollen, tippen Sie in WhatsApp auf das Emoji-Icon und dann auf das Sticker-Icon unten rechts. Dort werden Sie das Memoji als Sticker vorfinden.