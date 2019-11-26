26. Nov 2019
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Memojis auf Android? So gehts!
Apples Memojis können Sie inoffiziell auch unter Android verwenden. Wie das geht, verraten wir hier.
Erst waren da die Emojis, dann kamen die Animojis und jetzt die Memojis (also ME Mojis) – Emojis, die sich von A bis Z dem eigenen Konterfei nachgebildet werden können. Das Memoji-Bauen ist ein Apple-Feature und das bleibt es zunächst auch. Das eigene Memoji verwenden, geht aber auch unter Android. Dazu benötigen Sie aber einen Bekannten mit einem iPhone – zumindest am Anfang.
- Suchen Sie sich einen Freund mit einem iPhone und iOS13.
- Erstellen Sie dort das gewünschte Memoji.
- Lassen Sie das Memoji via WhatsApp auf Ihr eigenes (Android-)Smartphone senden.
- Auf dem Android-Handy wird das Memoji als Sticker angezeigt.
- Tippen Sie auf das Bild und wählen Sie den Punkt Zu Favoriten hinzufügen.
- Das Memoji wird als eigener Sticker auf dem Android-Smartphone gespeichert.
- Wenn Sie das Memoji nun von Ihrem Android-Handy versenden wollen, tippen Sie in WhatsApp auf das Emoji-Icon und dann auf das Sticker-Icon unten rechts. Dort werden Sie das Memoji als Sticker vorfinden.
Kommentare