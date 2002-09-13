Anzeige
Anzeige
Anzeige
ChatGPT Image 3. März 2026, 11_18_22.png
PCtipp Redaktion
13. Sep 2002
Lesedauer 3 Min.

Tipps & Tricks

MiniDisc über PC auf CD-R brennen

Wie bringe ich Aufnahmen vom MiniDisc-Deck (Sony MDS-SD1) auf die Festplatte, um Radio-Aufnahmen auf CD zu brennen? Sony Website gibt keine Auskunft, Sony-Helpdesk weiss von nichts.
© Quelle: PCtipp.ch

Der einfachste und meistens auch einzige Weg, um MiniDisc-Aufnahmen auf den PC zu überspielen ist, mit einer Recording-Software auf dem PC das Audiosignal von der MiniDisc im MiniDisc Deck aufzunehmen. Die Verbindung zwischen dem MiniDisc-Player und dem PC wird entweder über ein analoges Audiokabel oder ein optisches Digitalkabel hergestellt.

© Quelle: PCtipp.ch

Die meisten Soundkarten auf dem PC haben einen analogen Stereo-Audio-Eingang (Line In), der einen Jack-Stecker 3,5 mm aufnimmt, wie man ihn auch von Walkman-Kopfhörern her kennt. Auf der Seite des MiniDisc-Players muss das Verbindungskabel zwei Cinch-Stecker aufweisen, wie sie üblicherweise bei Stereoanlagen verwendet werden. Da diese Verbindung ein analoges Audiosignal übermittelt, muss die Soundkarte das Signal wieder digitalisieren und beeinflusst daher möglicherweise die Tonqualität. Bei einer guten Soundkarte ist die Qualität für den Normalgebrauch allerdings akzeptabel, insbesondere, wenn die Originalaufnahme vom Radio stammt.

© Quelle: PCtipp.ch

[1][2]Um das Signal nun auf dem PC aufnehmen zu können, brauchen Sie eine entsprechende Software. Vielfach ist eine Aufnahme-Option bereits in den CD-R-Brennprogrammen eingebaut, doch bessere Qualität und mehr Möglichkeiten in der Soundbearbeitung bieten Programme wie CoolEdit oder Goldwave . Bei der Aufnahme eines analogen Signals über den Line-Eingang der Soundkarte ist zu beachten, dass das Signal nicht zu laut ist, da sonst starke Verzerrungen in der Aufnahme auftreten können. Stellen Sie den Eingangspegel mit Hilfe des Windows-Mixers so ein, dass die Aussteuerung im Aufnahmeprogramm immer unterhalb des Maximalwertes bleibt. Öffnen Sie die Windows Lautstärkeregelung und wechseln Sie über Optionen/Eigenschaften zur Ansicht "Lautstärke regeln für Aufnahme". Wählen Sie nun als Aufnahmequelle den Line-In Regler und stellen die Aufnahmelautstärke ein. Die MiniDisc muss dafür abgespielt werden, damit ein Signal empfangen wird.

Im Recording Programm können Sie nun mit der Aufnahme beginnen und als Abschluss die Aufnahme als Wav-Datei speichern und auf CD brennen.

Eine weitere Möglichkeit ist die Verbindung des MiniDisc-Player mit dem PC über ein optisches Digitalkabel. Diese Verbindung hat den Vorteil, dass sie verlustfrei ist und die Lautstärke bei der Aufnahme nicht angepasst werden muss. Voraussetzung für eine solche Verbindung ist allerdings, dass die Soundkarte einen optischen Digital-Eingang hat, wie ihn zum Beispiel die neue Sound Blaster Audigy Platinum aufweist. Diese Ein/Ausgänge werden auch Toslink genannt.

Für professionelle Anwendungen gibt es Lösungen, ein spezielles MiniDisc Laufwerk über einen SCSI-Anschluss mit dem PC zu verbinden und mit entsprechender Software die MiniDisc-Daten direkt, also nicht über ein analoges oder digitales Audiokabel, in den PC einzulesen [3].

Kommentare

PC Audio Betriebssysteme Cloud Firmen Internet Kummerkasten Multimedia Netzwerk Software Speicher Windows Zubehör Windows & PC Software & Tools Internet & Sicherheit
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur
News
Bundesnetzagentur übernimmt die KI-Aufsicht in Deutschland
Die Bundesnetzagentur übernimmt ab sofort die zentrale Rolle bei der Umsetzung der europäischen KI-Verordnung in Deutschland und wird damit zur Marktüberwachungsbehörde, Anlaufstelle und Beschwerdestelle.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren
News
Lesertest
Aufruf Lesertest Samsung SSD 990
Würden Sie gerne einmal ein Produkt testen und bewerten? Dann haben wir genau das Richtige für Sie: In Kooperation mit Samsung sucht der PCtipp fünf pfiffige Anwenderinnen bzw. Anwender, die das schnelle interne Samsung-SSD MZ-V9V2T0BW mit satten 2 TB Speicher testen.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Sascha-sw.png
Sascha Zäch
6. Aug 2026
Mehr erfahren
Fliegende Mobilfunkzellen
News
Telekom testet fliegende Mobilfunkzellen im Wechselbetrieb
Die Deutsche Telekom hat erstmals zwei fliegende Mobilfunkantennen so eingesetzt, dass sie sich bei der Netzversorgung nahtlos abwechseln. Eine zusätzliche Satellitenverbindung bindet die Flugzeuge direkt an das Mobilfunkkernnetz an.
3 Minuten
Bernhard_Roland_frei_angesetzt_500x500_sw.jpg
Roland Bernhard
5. Aug 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Cheat-Sheet
Kleiner Excel-Spick von Microsoft – übersetzt von PCtipp
Microsoft hat auf einer Seite 50 nützliche Excel-Tastenkürzel bereitgestellt. Wir haben sie übersetzt und ans Schweizer Tastaturlayout angepasst.
2 Minuten
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
15. Jul 2026
Praxis
Windows-Tipps
Optimale Einstellung für Windows 11
Im digitalen Zeitalter ist ein massgeschneidertes Betriebssystem Gold wert. Doch viele nützliche Optionen sind tief in den Einstellungen von Windows 11 versteckt. Die folgende Wegleitung hilft, noch mehr aus Ihrem Computer herauszuholen.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
12. Jul 2026
Praxis
Outlook-Tipps
Das neue Outlook
Microsoft hat seine beliebte E-Mail- und Organisations-Software Outlook komplett überarbeitet. Wir zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie die neue Version einrichten, bedienen und optimal auf Ihre Bedürfnisse anpassen.
9 Minuten
Platzhalter-Person.webp
Beat Rüdt
10. Apr 2024
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare