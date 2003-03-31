Minidisk auf PC aufnehmen

Musikdaten können von einem MiniDisk-Player auf zwei Arten auf den PC übertragen werden: Falls der MiniDisk-Player einen digitalen Ausgang besitzt, können Sie mit einem entsprechenden Kabel eine digital Datenübertragung zum PC herstellen. Allerdings brauchen Sie auch eine Soundkarte, die über einen digitalen Eingang wie S/PDIF oder TOSLink verfügt. Normalerweise haben Minidisks eine Kopiersperre, die eine digitale Kopie einer bereits (auf Minidisk) kopierten Originaldisk verhindern.

In jedem Fall können Sie eine analoge Verbindung herstellen: Verbinden Sie den Line-Out des Players mit dem Line-In der Soundkarte. Spielen Sie die Minidisk ab und nehmen Sie das Line-In Signal auf dem PC mit einem Audioprogramm [1] auf. Achten Sie darauf, dass das Signal nicht übersteuert, also nicht zu laut ist, damit keine Störungen auf der Aufnahme sind.

Weitere Informationen finden Sie in Kummerkasten-Beiträgen über Audio-Aufnahme [2].