Mobile Daten, vor fremden Blicken geschützt auf dem Mac

Die Therapie gegen solche Ängste ist ab Werk in macOS eingebaut, indem ein externer Massenspeicher direkt im Finder verschlüsselt wird.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf sein Symbol und wählen Sie im Kontextmenü den Befehl Verschlüsseln. Definieren und bestätigen Sie das Kennwort – und das wars. Nun wird das Kennwort jedes Mal abgefragt, wenn der Speicher mit einem Mac verbunden wird.

Das Stichwort ist gefallen: Diese Verschlüsselung funktioniert nur an einem Mac; für alle anderen Betriebssysteme ist das Gerät schlicht nicht lesbar. Der Speicher muss ausserdem im Dateiformat Mac OS ­Extended (Journaled) oder APFS formatiert sein. Wenn ein USB-Stick mit exFAT oder FAT32 formatiert ist, damit eine breite Kompatibilität gewährleistet ist, taucht der Verschlüsseln-Befehl gar nicht erst auf.