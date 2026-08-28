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Klaus Zellweger
28. Aug 2026
Lesedauer 2 Min.

Apple-Ecke

Mobile Daten, vor fremden Blicken geschützt auf dem Mac

Ein verlorener Massenspeicher bedeutet nicht nur den Verlust der Hardware, sondern auch die Sorge, dass die Daten von Dritten eingesehen werden. 

Komplette USB-Laufwerke beliebiger Art lassen sich auch mit den Bordmitteln von macOS verschlüsseln

© PCtipp

Die Therapie gegen solche Ängste ist ab Werk in macOS eingebaut, indem ein externer Massenspeicher direkt im Finder verschlüsselt wird.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf sein Symbol und wählen Sie im Kontextmenü den Befehl Verschlüsseln. Definieren und bestätigen Sie das Kennwort – und das wars. Nun wird das Kennwort jedes Mal abgefragt, wenn der Speicher mit einem Mac verbunden wird.

Das Stichwort ist gefallen: Diese Verschlüsselung funktioniert nur an einem Mac; für alle anderen Betriebssysteme ist das Gerät schlicht nicht lesbar. Der Speicher muss ausserdem im Dateiformat Mac OS ­Extended (Journaled) oder APFS formatiert sein. Wenn ein USB-Stick mit exFAT oder FAT32 formatiert ist, damit eine breite Kompatibilität gewährleistet ist, taucht der Verschlüsseln-Befehl gar nicht erst auf.

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